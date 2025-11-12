¿Qué venían a hacer? Cinco euroasiáticos fueron devueltos del aeropuerto de Rionegro por vínculos con bandas criminales

Los controles migratorios del aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, lograron impedir el ingreso de cinco ciudadanos provenientes de naciones euroasiáticas y que estarían vinculadas con estructuras delincuenciales, de acuerdo con las primeras indagaciones. A tres los interceptaron cuando llegaban en el mismo vuelo y al cuarto le hicieron el procedimiento cuando estaba aterrizando en otra aeronave.
Los tres primeros provenían de República Dominicana y eran nativos de Kazajistán y uno de Rusia, todas naciones surgidas de la antigua Unión Soviética. Cuando les hicieron el interrogatorio correspondiente sobre los motivos de su visita al país y los lugares donde pretendían estar, no respondieron coherentemente, por lo que se determinó devolverlos hacia el país donde habían embarcado antes de llegar a Medellín.