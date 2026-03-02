x

Las fuerzas políticas que buscan llegar a la Cámara por Antioquia en coaliciones

En esta segunda entrega de análisis sobre quiénes aspiran a la Cámara de Representantes en Antioquia, le ponemos la lupa a las coaliciones de Cambio Radical y de Ahora Colombia.

  • En estas elecciones varios partidos y movimientos se juntaron en coalición para mejorar su chances de llegar al Congreso. FOTO: Santiago Mesa. Archivo El Colombiano
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 1 minuto
En estas elecciones legislativas una de las principales señales que dan cuenta del momento político por el que pasan muchos partidos consiste en el auge de múltiples coaliciones.

Desde todos los espectros políticos, varias colectividades decidieron unir sus fuerzas en Antioquia para incrementar sus posibilidades de conseguir un asiento en el Congreso.

Le puede interesar: ¿Se viene remezón? Así están las cuentas en la Cámara por Antioquia

Dada la abultada cantidad de candidatos, en esta segunda entrega de las listas de Antioquia en la Cámara le ponemos la lupa a dos de las principales coaliciones: una de derecha, integrada por Cambio Radical, La U, Salvación Nacional y Oxígeno; y otra de centro e izquierda, Ahora Colombia, que cobija al Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el Partido Mira.

Por el lado de la alianza liderada por Cambio Radical, una de las cartas más fuertes es la del representante Mauricio Parodi, quien es el único legislador de ese partido en la Cámara en Antioquia y que hoy aspira a repetir.

En las pasadas elecciones, en las que ese partido se presentó en una coalición acompañada por Colombia Justa Libres y Mira, Parodi logró sumar una votación de 29.432 sufragios. En esta campaña, el congresista compite en fórmula con Carlos Hernán Rodríguez Naranjo al Senado.

Una de las principales contrincantes de Parodi es la exconcejal de Medellín, Nataly Vélez, quien tras salir del Centro Democrático durante la administración del exalcalde Daniel Quintero, encontró refugio en Cambio Radical y es fórmula del senador Carlos Fernando Motoa.

Lea también: Elecciones legislativas del 8 de marzo: así se redefinirá el poder en Colombia

Si bien Vélez salió golpeada de su antiguo partido, en medio de un escándalo por el nombramiento de la mesa directiva del Concejo en 2022 –en la que el propio expresidente Álvaro Uribe la señaló a ella y otros tres concejales de ser desleales con su partido y no tener principios–, Vélez tenía una fuerte base política en Medellín y era la cabildante más votada con 20.002 votos.

Además de su base de votantes en Medellín, la política también ha hecho una fuerte ofensiva en regiones como el Urabá, el Suroeste, el Oriente y otras, siendo una de las figuras que podría dar la sorpresa en esa lista.

Otra excabildante del Centro Democrático que encontró sombrilla en esa misma coalición es Lina Marcela García Gañán, también expulsada en el mismo episodio de su excompañera de bancada.

Otro de los políticos curtidos que hace parte de esa lista es el exrepresentante del Urabá antioqueño, Wilson Córdoba Mena, quien hizo parte de la bancada del Centro Democrático entre 2014 y 2018 y hoy está en fórmula con el senador Juan Felipe Lemos.

Siga leyendo: Así votaron las reformas de Petro los candidatos a la Cámara por Antioquia que quieren reelegirse

En la puja por quedar en el capitolio también está Mariela Henao, quien fue concejala de La Ceja. Si bien la fórmula de la excabildante es el senador Nicolás Gómez, su carrera política la ha construido dentro del equipo del representante a la Cámara de la Alianza Verde, Elkin Ospina, quien en estos comicios no se presentó a la reelección.

Hace cuatro años, cabe recordar que Ospina fue el candidato más votado de la Alianza Verde en Antioquia, con 35.581 votos.

En esa convergencia, uno de los nombres curiosos es el de la exseñorita Antioquia, Laura Gallego Solís, quien acaparó la atención mediática el año pasado cuando renunció a su corona en medio de una polémica por un video en el que se refería a “dale bala” al presidente Gustavo Petro y al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Por otro lado, la coalición Ahora Colombia también está llena de matices, al reunir candidatos de diferentes corrientes políticas.

La lista está encabezada por Rafael Nanclares, uno de los hombres de la entraña del fajardismo y quien trabajó como subsecretario de Control de la Secretaría de Tránsito en la Alcaldía de Alonso Salazar, luego como gerente operativo de la Secretaría de Infraestructura de Antioquia en 2012. También fue presidente de la junta de Hidroituango durante la gobernación de Fajardo, rol que posteriormente le costó dolores de cabeza por las investigaciones que generó ese megaproyecto en la Contraloría General.

Lea además: Siete claves de encuesta Invamer: Paloma arrasa en consulta, Petro mejora imagen con populismo y preocupa la seguridad

Nanclares es la fórmula del exgerente de EPM, Federico Restrepo quien, pese a tener un largo recorrido en el sector público, también se lanzó al ruedo político en estas elecciones.

En el segundo renglón, la coalición tiene a otra cara conocida sobre todo en los últimos años, Hanna Escobar Correa, quien ganó especial visibilidad por ser una de las voces más críticas con el gobierno del presidente Gustavo Petro por su manejo del sistema de salud.

En Ahora Colombia también se inscribieron el exalcalde de La Ceja, Nelson Carmona Lopera, y Alejandro Arcila Lopera, este último parte del equipo político del senador Jorge Enrique Robledo y del diputado Luis Peláez.

En la lista, otro de los nombres que resaltan es el de Camilo Quintero, quien busca recoger las banderas del actual representante a la Cámara, Daniel Carvalho Mejía.

Dentro de la cuota de políticos curtidos se suma el exrepresentante a la Cámara, Víctor Correa, quien ejerció como parlamentario entre 2014 y 2018 como parte del Polo Democrático, en reemplazo del fallecido fundador del Pequeño Teatro, Rodrigo Saldarriaga.

Las fuerzas políticas que buscan llegar a la Cámara por Antioquia en coaliciones
