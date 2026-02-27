x

Así votaron las reformas de Petro los candidatos a la Cámara por Antioquia que quieren reelegirse

De los 17 actuales congresistas antioqueños en la Cámara de Representantes, hay 8 que buscan repetir curul. Así votaron en estos cuatro años las reformas promovidas por el gobierno de Gustavo Petro.

  • Ocho de los 17 representantes a la Cámara por Antioquia buscan repetir curúl. FOTOS: EL COLOMBIANO Y REDES SOCIALES.
    Ocho de los 17 representantes a la Cámara por Antioquia buscan repetir curúl. FOTOS: EL COLOMBIANO Y REDES SOCIALES.
Álvaro Guerrero Arango
Álvaro Guerrero Arango

Metro

hace 3 horas
“Eran petristas en Bogotá y antipetristas en Antioquia”, es lo que se dice en los corrillos políticos sobre algunos de los representantes a la Cámara antioqueños que le dieron el visto bueno a las reformas sociales promovidas por el presidente Petro, mientras en el departamento se mostraban como de oposición.

Puede leer: Sí hay de dónde escoger: guía de candidatos a la Cámara por Antioquia

Y es que, a pesar de que históricamente en las elecciones regionales y presidenciales el departamento se muestra como un bastión de la derecha, donde el presidente Petro y su gobierno tienen menos popularidad, en la Cámara de Representantes el panorama es diferente, al menos así lo fue durante los últimos cuatro años.

De los 17 representantes que tuvo el departamento en esa corporación, vital para la aprobación o rechazo de reformas trascendentales promovidas por este gobierno, apenas siete, es decir el 41%, fueron de oposición, al menos de forma consistente; cinco, acompañaron al gobierno fielmente en sus propuestas; y cinco estuvieron a veces a favor y a veces en contra.

De esa bancada de 17 hay cuatro que aspiran ahora al Senado, cinco que ya no estarán más en el Congreso y ocho que esperan volver a sus asientos en la Cámara. Estos son: Luis Miguel López, del Partido Conservador; Mauricio Parodi, de Cambio Radical; Alejandro Toro, del Pacto Histórico; Luis Carlos Ochoa, del Partido Liberal; Juan Camilo Londoño, de la Alianza Verde; y los candidatos del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, John Jairo Berrío y Yulieth Sánchez.

Siga leyendo: De la mano del ministro de Salud, María Eugenia Lopera conquistó la maquinaria política en Antioquia

Le pusimos la lupa a las actuaciones de estos ocho congresistas que ahora son candidatos y encontramos que de ellos la mitad rechazó las grandes reformas promovidas por el Gobierno Nacional, solo uno las apoyó todas y el resto estuvo dividido.

Las votaciones a las que les hicimos seguimiento son cinco: la reforma tributaria que presentó el Gobierno Nacional en agosto del 2022, cuando recién se posesionaba; la ley de Paz Total con la que el Congreso le aprobó al Gobierno Nacional el soporte jurídico para negociar con los grupos armados y las bandas criminales en todo el país, también presentada al inicio del gobierno; las reformas laboral y pensional , radicadas en 2023, aprobadas en 2024 y entradas en vigencia en 2025; y finalmente la reforma a la Salud que se archivó en abril de 2024, en la Comisión Séptima del Senado.

Así votaron las reformas

El representante y ahora candidato Alejandro Toro, del Pacto Histórico, fue el único de los que aspira a repetir que votó positivamente a las grandes reformas promovidas por el Gobierno Nacional. Toro, cercano al equipo del exalcalde Daniel Quintero, ahora está en el tercer lugar de la lista cerrada del Pacto a la Cámara.

Del lado contrario, los candidatos del Centro Democrático siempre se opusieron, o bien votando en contra o ausentándose de la sesión con el fin de romper el quórum o en forma de protesta porque consideraban que no estaban dadas las condiciones para votar. Hay que señalar que el representante y candidato Jhon Jairo Berrio no participó de las votaciones de los primeros proyectos de ley, pues llegó al Congreso en 2023 luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Luz María Múnera del Pacto Histórico en Antioquia.

Siga leyendo: Pelea por exceso de vallas en la ciudad y polémica por ‘campaña’ en el metro

Pero el panorama es menos claro con los congresistas del Partido Liberal, el Conservador, Cambio Radical y la Alianza Verde.

Por ejemplo, en el Partido Conservador, Luis Miguel López, el único de esa bancada que busca volver a la Cámara, votó desde el primer día en contra de las iniciativas del gobierno, mientras que sus colegas y paisanos Andrés Felipe Jiménez y Daniel Restrepo no fueron igual de vehementes. López es ahora la cabeza de lista del partido en el departamento.

En el Partido Liberal, el que busca repetir es Luis Carlos Ochoa, que votó a favor de la reforma tributaria y de la Paz Total, pero que luego no acompañó las reformas sociales. Otra que acompañó al Gobierno Nacional fue María Eugenia Lopera, que ahora aspira al Senado y que a la Cámara está promoviendo al bellanita Díver Franco.

En el caso de la Alianza Verde, el que quiere repetir es Juan Camilo Londoño, quien ahora encabeza la lista del partido en el departamento. Londoño votó a favor de la reforma a la salud, de la reforma pensional y de la ley de Paz Total.

Finalmente, Mauricio Parodi, de Cambio Radical, ahora cabeza de su lista, solo le dio el voto a favor de la Paz Total, mientras que para las reformas sociales siguió la directriz de su partido y se salió del recinto a la hora de votar.

