Inundaciones en Medellín por fuerte aguacero afectan viviendas y camiones cerca de La Picacha y Altavista

El fuerte aguacero que comenzó hacia las tres de la tarde en Medellín desbordó rápidamente las quebradas La Picacha y Altavista, generando inundaciones en vía pública y afectaciones en viviendas cercanas. El alcalde Federico Gutiérrez informó que equipos del DAGRD y Bomberos Medellín atienden en este momento las situaciones de emergencia.

Mientras los organismos de respuesta avanzan en la atención, la administración distrital confirmó que, por ahora, no hay personas lesionadas, y que los equipos permanecen en los puntos críticos realizando las primeras evaluaciones para determinar la magnitud del impacto, y acompañando a las familias afectadas.