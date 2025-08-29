Comfama estrena sede en Amagá, Antioquia: costó más de $17.000 millones

Comfama inauguró oficialmente su nueva sede regional en Amagá, una infraestructura de seis pisos y 2.000 metros cuadrados que se integra a la estrategia de desarrollo regional que viene impulsando la caja de compensación familiar, de la mano de las empresas afiliadas y demás organizaciones aliadas en la región. Se trata de un edificio de seis niveles, que requirió una inversión de más de $ 17 mil millones y cuenta con centro de relacionamiento, aulas múltiples, servicios de salud integral con consultorios, odontología, procedimientos menores y ayudas diagnósticas de Sura EPS, además de punto de lectura y terrazas que promueven el encuentro. Se espera que para finales de 2026 la sede movilice más de 40.000 atenciones en servicios de educación, empleo, agenda cultural y biblioteca.

Este nuevo espacio se suma a una propuesta integral de desarrollo en el Suroeste que Comfama ha venido fortaleciendo en los últimos años, la cual incluye al Parque Cerro Tusa, en Venecia; Parque Biosuroeste, entre Támesis y Valparaíso, la sede Julio C. Hernández, en La Pintada; seis oficinas (Andes, Urrao, Fredonia, Santa Bárbara, Támesis y Jericó), Hay Festival Jericó, dos centros de salud y un proyecto de vivienda. Puede leer: Antioquia inaugura parque en pirámide natural más alta del mundo: así luce el renovado Cerro Tusa “Esta sede regional complementa una propuesta integral que incluye también cultura, desarrollo empresarial, salud, proyectos de vivienda, centro de empleo, parques con vocación de preservación de la naturaleza y desarrollo de programas que, partiendo de ecosistemas productivos y aprovechando las vocaciones, tradiciones y dinámicas locales; se proponen mejorar la calidad de vida de las familias, las comunidades y aportar al crecimiento de sus empresas”, expresó David Escobar Arango, director de Comfama.

Una sede para todo el Suroeste

Para Comfama, esta zona se perfila como protagonista en la reconfiguración socioespacial del desarrollo económico departamental, conectando la formación, la salud, la cultura y el bienestar con las oportunidades emergentes del Suroeste de Antioquia. Según proyecciones económicas, la cuenca del Sinifaná (Amagá, Angelópolis, Fredonia, Titiribí y Venecia) será el nuevo núcleo industrial del Suroeste, especialmente con la ejecución de las vías 4G que tienen su epicentro en esta región, por ello esta sede se propone ser plataforma para que las más de 43.000 familias afiliadas a Comfama en el Suroeste encuentren posibilidades para consolidar sus proyectos de vida.