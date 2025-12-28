Murió la actriz y activista Brigitte Bardot, el mayor mito femenino francés

Con su sensualidad y su espíritu libre, la actriz francesa Brigitte Bardot, quien falleció este domingo a los 91 años, fue un ícono mundial femenino antes de recluirse y dedicarse a la defensa de los animales y a dar polémicas declaraciones.
Conocida mundialmente, la actriz rodó medio centenar de películas, impuso un estilo de vestir simple y sensual, y forjó la leyenda de Saint-Tropez, en Francia, y de Buzios, en Brasil.
Lea aquí: Francia aprueba una ley que redefine la violación e incorpora el consentimiento al Código Penal
“Estoy muy orgullosa de la primera parte de mi vida, que ha sido un éxito y que ahora me permite tener una fama mundial que me ayuda mucho en la protección de los animales”, declaró la estrella a AFP en 2024.
Otra vez le preguntaron qué actriz podía encarnarla en una película. “Ninguna. No hay ni una sola capaz de hacerlo” respondió sin dudar. “¿Qué les falta? Mi personalidad”.
Y fue aquella personalidad fuera de lo común la que le confirió el aura especial que desbordaba ampliamente su carrera cinematográfica.