Condenan a 20 años de cárcel a tendero de 77 años que abusaba de niña que iba a hacer mandados a su local en Antioquia

Un tendero de 77 años fue enviado a la cárcel luego de ser encontrado culpable por un juez de abusar repetidas veces de una menor de edad en el Nordeste antioqueño.

El caso se remonta a mediados de 2016, cuando una niña de 11 años comenzó a ir a una tienda en el municipio de Remedios para comprar víveres.

Según sostuvo la Fiscalía General de la Nación, el comerciante se aprovechó de que la menor estaba sola para realizarle tocamientos.