Fiscalía revela detalles en imputación a implicadas de contagio masivo en centro estético de Medellín

Sin embargo, el cuento acabó en pesadilla. Casi medio centenar de mujeres terminaron infectadas por una micobacteria no tuberculosa conocida como Mycobacterium chelonae, que de manera acelerada empezó a destrozar sus cuerpos, algunas mujeres tenían deformidades físicas y otras sufrieron limitaciones funcionales permanentes.

El caso se conoció hace más de un año, donde cerca de 55 mujeres fueron víctimas del centro estético Arte en tu Cuerpo, una clínica que les prometió cumplir sus sueños con procedimientos estéticos que aseguraban estar a la altura de sus expectativas.

La Fiscalía reveló detalles y hechos a la imputación contra tres mujeres señaladas de realizar procedimientos estéticos irregulares en Medellín, quienes presuntamente practicaban cirugías invasivas sin contar con la idoneidad profesional ni con las condiciones mínimas de salubridad.

De acuerdo con el ente acusador, las tres mujeres que pertenecían a esta red, identificadas como Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo habrían participado además en la realización de procedimientos estéticos en quirófanos improvisados acondicionados en viviendas ubicadas en los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera, entre abril de 2023 y mayo de 2024.

La investigación estableció que las mujeres, junto con otras personas, contactaban principalmente a sus víctimas a través de redes sociales, ofreciéndoles una intervención denominada “lipólisis láser con transferencia glútea”. En el desarrollo de estos procedimientos, las hoy procesadas habrían desempeñado funciones como administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y realización de masajes postquirúrgicos.

El material probatorio recopilado por la Fiscalía señala además, que cuando las víctimas acudían a los lugares donde se realizaron las intervenciones para reportar complicaciones médicas, los responsables trasladaban las operaciones a otros barrios de la ciudad, con el fin de evadir controles y denuncias.

Según la Fiscalía, 55 personas habrían sido víctimas de estos procedimientos invasivos, y más de 40 mujeres sufrieron consecuencias como deformidades, dolores crónicos, limitaciones funcionales y otras complicaciones físicas derivadas de las intervenciones estéticas practicadas sin los protocolos médicos adecuados.

Durante la audiencia de adición de imputación, las procesadas aceptaron su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.

Las tres mujeres permanecen privadas de la libertad en un establecimiento carcelario desde octubre de 2025. Por estos mismos hechos, la Fiscalía también judicializó a Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, señaladas como presuntas articuladoras de la actividad delincuencial.