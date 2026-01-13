Fiscalía revela detalles en imputación a implicadas de contagio masivo en centro estético de Medellín

La Fiscalía reveló detalles y hechos a la imputación contra tres mujeres señaladas de realizar procedimientos estéticos irregulares en Medellín, quienes presuntamente practicaban cirugías invasivas sin contar con la idoneidad profesional ni con las condiciones mínimas de salubridad.
El caso se conoció hace más de un año, donde cerca de 55 mujeres fueron víctimas del centro estético Arte en tu Cuerpo, una clínica que les prometió cumplir sus sueños con procedimientos estéticos que aseguraban estar a la altura de sus expectativas.
Sin embargo, el cuento acabó en pesadilla. Casi medio centenar de mujeres terminaron infectadas por una micobacteria no tuberculosa conocida como Mycobacterium chelonae, que de manera acelerada empezó a destrozar sus cuerpos, algunas mujeres tenían deformidades físicas y otras sufrieron limitaciones funcionales permanentes.