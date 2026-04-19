“Hay casos en los que no se movió una hoja durante más de cuatro años”: contralor de Antioquia

La Contraloría de Antioquia se embarcó en una cruzada para esclarecer varios casos sensibles que estaban acumulando polvo en sus archivos. Tras los primeros tres meses y medio del cambio de contralor, el ente de control no solo anunció la apertura de una investigación sobre las obras finales de Hidroituango, sino que advirtió estar poniéndoles la lupa a múltiples denuncias de corrupción dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la alcaldía de Daniel Quintero.
En contexto: Contraloría de Antioquia reabrirá investigaciones a contratos en el Área Metropolitana durante la era Quintero
Además de estos dos casos, el nuevo contralor, Juan Carlos Herrera, denunció que tras asumir el cargo encontró que 771 procesos están en riesgo de caerse por prescripción. El dato no es menor, ya que dicho acumulado constituye el 70% de todos los procesos que hoy están en curso.