En Itagüí aún no salen del asombro por el viaje que 10 concejales hicieron a España en medio de una de las peores crisis de invierno en el municipio. EL COLOMBIANO le puso la lupa a esta historia y encontró un entramado que relaciona políticos de Envigado con el presidente del Partido Conservador, el senador itagüiseño Carlos Andrés Trujillo.

Formación y Proyectos SAS está radicada en Envigado y tiene un portafolio de servicios con objetivos muy diversos. Se dedica a consultorías de gestión, actividades de ingeniería, tareas de asociaciones religiosas y estudios de mercado para encuestas de opinión pública.

Según el Registró Único Empresarial (RUES) su representante legal es Esteban Gaviria López, hijo del hoy concejal conservador de Envigado y aliado de Carlos Andrés Trujillo, Lucas Gaviria Henao; y a su vez es nieto del exconcejal Ricardo Arturo Gaviria, quien enfrentó una demanda por presunta doble militancia al pasarse del Movimiento Por Ti Envigado al Partido de la U.

El representante suplente de la empresa es Jefferson Upegui Echeverri, quien funge como el firmante de la mayoría de contratos y quien entre 2013 y 2015, cuando Ricardo era concejal por el Movimiento Por Ti Envigado, fue contratado como asesor de su Unidad de Apoyo Normativo por más de $100 millones. Según sus redes sociales, Upegui es muy cercano a los Gaviria. Casualmente Upegui tuvo un contrato adicional en 2021 con el Inder Envigado por $45 millones.

EL COLOMBIANO revisó la dirección de la sede que la firma registró en los contratos públicos del Secop y de la Cámara de Comercio del Aburrá Sur. Aunque en algunos contratos el domicilio figura como oficina, al ir hasta allí se halló que es un apartamento residencial. Y si bien allí se preguntó por Upegui y por el concejal, una fuente dijo que ninguno de los dos reside en el apartamento. De otro lado, al revisar la página web de la firma, www.formacionyproyectos.com.co, se observa que no existe.

Una empresa “familiar”

Con su padre en la Corporación y antes de ser concejal, Lucas Gaviria también fue representante legal de Formación y Proyectos SAS, y como tal firmó dos contratos, en 2016 y 2017, con el Municipio de Itagüí.

Uno de estos tenía como objeto la “prestación de servicios para conmemorar la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado interno de Itagüí”. Este contrato se habría dado mientras su padre Ricardo era concejal de Envigado y tenía acercamientos con el congresista itagüiseño.

De otro lado, el contrato de 2017 fue para realizar dos eventos culturales relacionados con la paz y el postconflicto, todos por un total de $101 millones.

Aun así, la bonanza de contratos se dio en 2018; pues a Formación y Proyectos SAS se le otorgaron cinco contratos más (tres con la Alcaldía de Itagüí y dos con el Concejo) por $637 millones.

Ese año, mientras su empresa familiar recibía contratos y Lucas Gaviria hacía de conferencista, abrazaba niños, dirigía conversatorios y dictaba talleres como “El poder de ser mujer”; también inscribía su candidatura al Concejo con el aval de Trujillo y del hoy alcalde Braulio Espinosa.

Durante el año electoral 2019, Formación y Proyectos SAS realizó otros tres contratos con la Alcaldía de Itagüí, esta vez por más de $309 millones.

Lo particular del caso es que dos de estos fueron entregados entre junio y julio por $210 millones, tres meses antes de las elecciones, en plena campaña, en las cuales Gaviria participó como aspirante al Concejo de Envigado por el Partido Conservador con el número 1.

El 1 de noviembre, una semana antes de que Lucas recibiera su credencial como cabildante, la firma obtuvo otro contrato directo por $99 millones tras ser invitada como única oferente por parte de la Alcaldía de Itagüí, según el Secop.

¿No revisaron contratos?

Desde 2016 hasta 2020 Formación y Proyectos SAS firmó por lo menos un contrato por año relacionado con prestación de servicios para la conmemoración de la memoria de las víctimas del conflicto armado de Itagüí y de Bello. Estos sumaron más de $1.200 millones.

Además, en la documentación revisada, cinco contratos cuentan con el certificado de recibo a satisfacción por parte de la supervisora Andrea Restrepo Benjumea, quien fue la directora para el Postconflicto y la Reconciliación en Itagüí bajo la administración del entonces alfil del trujillismo, León Mario Bedoya; y quien hasta hoy se mantiene en el cargo. Lo que es novedad es que Restrepo Benjumea también fue candidata al Concejo por el Movimiento Itagüí Somos Todos, del senador Carlos Andrés Trujillo.

EL COLOMBIANO contacto a las personas relacionadas con los contratos y excepto por Restrepo Benjumea, no hubo respuesta alguna frente a las preguntas realizadas. Por el lado del concejal Lucas Gaviria, sus asistentes pidieron que las preguntas fueran enviadas vía WhatsApp pero no allegaron respuestas; mientras que cuando se llamó a Esteban, quién reconoció ser el representante legal, “misteriosamente” se le cortó la llamada y no contestó las otras.

Por su parte, Restrepo manifestó conocer y haber trabajado con Formación y Proyectos SAS, pero indicó que no conocía quienes eran los dueños ya que sus funciones como supervisora del contrato “no era su deber”.

Quien sí contestó fue el senador Trujillo, quien le indicó a EL COLOMBIANO que las responsabilidades fiscales, penales y disciplinarias son unipersonales, y que él como exalcalde de Itagüí durante el periodo 2012-2015, se haría responsable de lo sucedido en esos años.

“Por eso rechazo las declaraciones sobre mi presunta participación en la contratación realizada desde el año 2016 hasta la fecha”, agregó el político.

También agregó que el Concejo de Itagüí es independiente en su contratación y planeación dando a entender que no tuvo nada que ver con los polémicos contratos como el de los concejales viajeros.