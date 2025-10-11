Atención: así puede seguir la ruta de los carrotanques de EPM para abastecerse de agua

Por la modernización de la planta Manantiales, más de un millón de personas en el norte del Valle de Aburrá se encuentran durante el fin de semana sin el servicio de agua potable. Para minimizar el efecto, Empresas Públicas de Medellín (EPM) ha establecido 58 rutas de carrotanques distribuidas en las zonas afectadas.

La interrupción del servicio comenzó el jueves, 9 de octubre y se espera que finalice el lunes festivo, 13 de octubre. Tiempo en el cual EPM estará haciendo trabajados con el objetivo de “seguir prestando un servicio con calidad”, según lo han informado a través de sus canales oficiales.

Estas obras incluyen la interrupción del servicio de acueducto en 438.405 instalaciones, afectando a 703 mil hogares que se traducen en 1.139.853 personas sin el líquido vital en sus residencias.

Ante el impacto de los trabajos, los usuarios pueden estar atento a las rutas de carros abastecedores de agua que ha destinado la empresa pública entendiendo que a pesar de las recomendaciones, algunas personas no alcanzaron a abastecerse del líquido con antelación o debido a lo prolongado de la interrupción pueden quedarse sin este.