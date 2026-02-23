Alerta en la salud de Medellín: la tasa de cáncer de colon y recto en la ciudad supera el promedio nacional

El consumo frecuente de carnes y alimentos ultraprocesados, como los snacks empaquetados, papitas fritas o bebidas energizantes, están bajo la lupa de las autoridades por su posible relación con el cáncer colorrectal, un tumor maligno que se origina en el intestino grueso y que en el caso de Medellín, mantiene cifras preocupantes, pues la tasa de diagnóstico es superior a la nacional. Según datos de la Secretaría de Salud del Distrito, entre el 2 de enero de 2023 y el 1 de enero de 2024 se registraron 774 casos de cáncer de colon y recto invasivo en la ciudad. Puede leer: Mariano Barbacid, el brillante científico que abre esperanza contra el cáncer de páncreas La tasa es de casi 12 casos por cada 100.000 habitantes en la capital antioqueña, una diferencia significativa en comparación con la cifra nacional, que es de alrededor de 8 casos por cada 100.000 habitantes.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Colombia, los productos alimenticios ultraprocesados son aquellos elaborados mediante procesos industriales complejos, con más de cinco ingredientes y múltiples aditivos. En estos productos, menos del 50 % de los componentes corresponden a alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Entre sus ingredientes habituales se encuentran caseína, suero de leche, proteínas aisladas de soya, aceites hidrogenados o parcialmente hidrogenados, almidones modificados, además de altos contenidos de sal, azúcar, grasas saturadas y otros aditivos químicos.

Rita Almanza, líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, explicó que la preocupación nació inicialmente cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta sobre las carnes procesadas y su relación con el cáncer“. La OMS ha hecho una alerta reciente por la relación entre las carnes procesadas y el cáncer. Se informó que estaban ubicando las carnes procesadas en el grupo 1 de riesgo carcinogénico. En ese mismo grupo se encuentran el tabaco y el asbesto relacionados con cáncer de pulmón y cáncer de vía respiratoria”, señaló. Almanza aclaró que estar en el grupo 1 no significa que todas las personas que consuman estos productos desarrollarán la enfermedad, sino que la evidencia científica es sólida en cuanto a su asociación con el riesgo. En el caso de las carnes procesadas, el problema no es únicamente la carne en sí, sino los procesos químicos a los que se somete esta proteína para su conservación y sabor. Jamón, salchichas, tocino y otros embutidos forman parte de esta categoría. Consumidos de manera frecuente, pueden convertirse en un factor acumulativo que aumente la probabilidad de cáncer colorrectal y otros tipos de cáncer gastrointestinal. “Como es un factor de riesgo no quiere decir que si yo lo consumo inmediatamente voy a tener cáncer colorrectal o cáncer gastrointestinal. Lo que esto quiere decir es que los debemos consumir con precaución y no consumirlos en altas cantidades. Recordemos que recientemente también se aclaró que la pirámide alimenticia tenía unas modificaciones muy serias. Uno, hay que mejorar el consumo de proteínas y segundo, consumir carbohidratos”, añadió la secretaria.

Alimentación sana

El estilo de vida actual juega un papel determinante. Las largas jornadas laborales, el poco tiempo para cocinar y la amplia oferta de productos listos para consumir hacen que muchas personas recurren a los ultraprocesados como una solución rápida y económica. Sin embargo, la Secretaría de Salud del Distrito asegura que existen alternativas igual de prácticas y, en muchos casos, más económicas. El huevo, por ejemplo, es una fuente de proteína de alta calidad y de bajo costo. También recomienda priorizar el consumo de pescado, pollo y cerdo, y moderar la carne roja. En cuanto a los carbohidratos, sugiere optar por alimentos reales como yuca, papa, ñame y plátano, en lugar de productos refinados o empaquetados que generan picos de insulina y aportan menor valor nutricional. Asimismo, recomienda consumir entre tres y cinco porciones diarias de frutas y verduras, incorporar grasas saludables como el aguacate y aceites naturales (oliva o ajonjolí), y reducir el uso de aceites industrializados.

Acciones de las autoridades

En Colombia, la normativa vigente exige sellos frontales de advertencia en productos con exceso de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y edulcorantes. Esta medida busca que los consumidores tengan información clara al momento de elegir. Sin embargo, al final del día, dependerá del ciudadano consumir alimentos saludables y hacer caso omiso a la publicidad engañosa que promete cinco componentes “sanos” en un solo producto. Desde la Secretaría de Salud de Medellín se desarrollan estrategias como el programa de escuelas saludables y acciones en el marco de estilos de vida saludable, con el objetivo de promover hábitos adecuados desde la infancia. Siga leyendo: Consumo alto y constante de alcohol se asocia con mayor riesgo de cáncer colorrectal La recomendación es planear las comidas con anticipación, aprovechar los alimentos frescos disponibles en los barrios y entender que la comida rápida también puede ser saludable si se prepara con ingredientes naturales. Además, se recordó que una alimentación balanceada debe ir acompañada de actividad física regular, no solo para reducir el riesgo de cáncer colorrectal, sino también para prevenir enfermedades cardiovasculares, que siguen siendo la principal causa de muerte en el Distrito.