Alerta en la salud de Medellín: la tasa de cáncer de colon y recto en la ciudad supera el promedio nacional

El consumo frecuente de carnes y alimentos ultraprocesados, como los snacks empaquetados, papitas fritas o bebidas energizantes, están bajo la lupa de las autoridades por su posible relación con el cáncer colorrectal, un tumor maligno que se origina en el intestino grueso y que en el caso de Medellín, mantiene cifras preocupantes, pues la tasa de diagnóstico es superior a la nacional. Según datos de la Secretaría de Salud del Distrito, entre el 2 de enero de 2023 y el 1 de enero de 2024 se registraron 774 casos de cáncer de colon y recto invasivo en la ciudad.
La tasa es de casi 12 casos por cada 100.000 habitantes en la capital antioqueña, una diferencia significativa en comparación con la cifra nacional, que es de alrededor de 8 casos por cada 100.000 habitantes.