x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

A mujer la degollaron en medio de una discusión con su pareja en invasión de Caucasia, Antioquia

Los hechos ocurrieron dentro de un rancho de la invasión Santa Elena, una de las más grandes del país, tras una discusión de pareja.

  • Dentro de uno de los ranchos de la invasión Santa Elena, de Caucasia, ocurrió el crimen de Luisa Fernanda Madrigal (detalle), de 38 años. FOTO: CAMILO SUÁREZ Y NP NOTICIAS
    Dentro de uno de los ranchos de la invasión Santa Elena, de Caucasia, ocurrió el crimen de Luisa Fernanda Madrigal (detalle), de 38 años. FOTO: CAMILO SUÁREZ Y NP NOTICIAS
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

29 de octubre de 2025
bookmark

Una vecina fue a visitar a Luisa Fernanda Madrigal a su casa en la invasión Santa Elena, de Caucasia. Cuando abrió la puerta, encontró un cuerpo tapado con una sábana en la cama y a su lado un charco de sangre. Al destaparlo, vio que era el de esta mujer, a quien la habían degollado para asesinarla.

El crimen de esta mujer, de 38 años, ocurrió en las últimas horas, luego de una discusión que habría sostenido con su compañero sentimental. El hombre, luego del asesinato, salió corriendo de su vivienda y se le perdió cualquier rastro. Al señalado victimario, identificado como Abrahan Díaz, de 59 años, las autoridades ya lo están buscando para que responda por estos hechos.

Las sospechas contra este hombre comenzaron porque en horas de la madrugada se le vio salir desesperado del rancho en el que vivía y le puso un candado al mismo, el cual fue abierto por la vecina ante las dudas que tenía de este caso. Cuando se fue, según versiones, dijo que tenía que salir de urgencia porque uno de sus hijos se había accidentado.

Entérese: Así ocurrió la captura del sobrino de María Victoria Correa por su asesinato en Rionegro, Antioquia

Con base en las evidencias recolectadas por los investigadores judiciales que realizaron la inspección al cuerpo sin vida de esta mujer, se buscará esclarecer bajo qué circunstancias se presentó el asesinato dentro de esta zona de invasión, una de las más grandes de Colombia y a la cual la víctima llegó con su pareja en 2022.

Luisa Fernanda era ama de casa y de vez en cuando trabajaba en lo que le resultara en los municipios del Bajo Cauca antioqueño. Era madre de dos hijos, de una mujer de 16 y un hombre de 20, los cuales había tenido en una relación anterior. Ambos iban a una iglesia pentecostal cercana a esta invasión y predicaban el cristianismo, señalaron sus allegados.

Le puede interesar: A cuchilladas mataron a la influencer La Traviesa RP en una vía de Antioquia: exnovio dice que fue un atraco

Los parientes exigen justicia por el crimen de esta mujer, de la cual manifestaron que no tenía comportamientos indebidos y se caracterizaba por su amabilidad. Tenía buena relación con sus vecinos, según se conoció.

Con la muerte de Luisa Fernanda son 96 las asesinadas este año en Antioquia, de acuerdo con la Policía Nacional, 10 casos más que el año pasado, cuando se contabilizaban 86 casos.

En lo que va corrido de este año han asesinado a 45 personas en Caucasia, cuatro más que los casos ocurridos el año pasado. De las víctimas, 10 son mujeres. El año pasado iban cuatro.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida