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Hasta 90 % de descuento en intereses por multas de tránsito en Rionegro: así puede acceder

Según la Administración Municipal, más de 116.700 obligaciones por comparendos podrán acogerse a este beneficio, incluyendo aquellas que actualmente se encuentran en procesos de cobro persuasivo o coactivo.

  • La estrategia también pretende fortalecer el recaudo de cartera de difícil recuperación, incentivar el pago voluntario y mejorar la gestión financiera del municipio. FOTO Alcaldía de Rionegro.
    La estrategia también pretende fortalecer el recaudo de cartera de difícil recuperación, incentivar el pago voluntario y mejorar la gestión financiera del municipio. FOTO Alcaldía de Rionegro.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Miles de ciudadanos en Rionegro, en el Oriente antioqueño, podrán acceder próximamente a un alivio económico para saldar sus deudas por infracciones de tránsito, luego de que el Concejo de este municipio aprobara un proyecto impulsado por la alcaldía que contempla importantes descuentos sobre los intereses moratorios.

La medida, que según el alcalde Jorge Rivas Urrea empieza a regir a partir del 27 de julio, establece que quienes cancelen la totalidad del capital adeudado o formalicen un acuerdo de pago antes del 30 de septiembre de 2026 podrán obtener una rebaja del 90 % en los intereses generados por sus multas.

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Posteriormente, entre el 1 de octubre y el 11 de diciembre de este año, el beneficio continuará vigente, aunque con una reducción del 70 % en los intereses de mora. En ambos casos será obligatorio pagar el valor total correspondiente al capital de la obligación.

”Este beneficio estará en firme cinco días descontados desde la aprobación del acuerdo, y cuando este ya sea un hecho, los deudores podrán acercarse a las oficinas de la Secretaría de Movilidad en la sede operativa, que queda por la Fiscalía o también en la de Llanogrande, para que se reliquide su factura”, dijo Laura Martínez, secretaria de Movilidad de Rionegro.

Según la Administración Municipal, más de 116.700 obligaciones por comparendos podrán acogerse a este beneficio, incluyendo aquellas que actualmente se encuentran en procesos de cobro persuasivo o coactivo, siempre que los deudores cumplan con los requisitos fijados en el acuerdo.

Además de brindar un respiro económico a quienes buscan normalizar su situación ante el organismo de tránsito, la estrategia también pretende fortalecer el recaudo de cartera de difícil recuperación, incentivar el pago voluntario y mejorar la gestión financiera del municipio.

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Con esta iniciativa, la Alcaldía busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos y ofrecer alternativas que les permitan regularizar sus deudas en condiciones más favorables, al tiempo que fortalece las finanzas del sistema de tránsito local.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quiénes podrán acceder al descuento en intereses de multas de tránsito en Rionegro?
El beneficio está dirigido a los ciudadanos que tengan multas de tránsito pendientes en Rionegro, incluyendo aquellas que ya se encuentren en procesos de cobro persuasivo o coactivo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la Administración Municipal.
¿De cuánto es el descuento en los intereses de las multas de tránsito?
Los conductores podrán obtener un descuento de hasta el 90 % en los intereses moratorios si pagan la totalidad del capital adeudado o suscriben un acuerdo de pago antes del 30 de septiembre de 2026.
¿Hasta cuándo estará vigente el descuento del 90 %?
El beneficio máximo estará disponible hasta el 30 de septiembre de 2026. Después de esa fecha y hasta el 11 de diciembre de 2026, el descuento sobre los intereses será del 70 %.
¿Cuántas multas podrán acogerse a este beneficio en Rionegro?
La Administración Municipal informó que más de 116.700 obligaciones por multas de tránsito cumplen con las condiciones para acceder a estos descuentos.
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