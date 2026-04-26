Ejército interviene mina ilegal en San Luis, Antioquia, que le dejaba $1.600 millones de renta al Clan del Golfo

Un fuerte golpe contra la minería ilegal se registró este fin de semana en el municipio de San Luis, Oriente antioqueño, luego de que tropas de la Cuarta Brigada del Ejército encontraron una mina ilegal en una vereda y procedieron con el desmantelamiento de la estructura que le dejaba 1.600 millones de pesos al Clan del Golfo.
Los hechos se registraron en la vereda El Porvenir de este municipio ubicado a casi tres horas de Medellín por la autopista Medellín-Bogotá, cuando las unidades del Batallón Especial Energético y Vial, de la mano con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía encontraron este predio.