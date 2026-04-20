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Ofrecen $150 millones de recompensa por hurto de dos volquetas y el asesinato de quien las cuidaba

La víctima era trabajador de la finca que estaba alquilada para parquear estos vehículos. Los criminales se llevaron estos vehículos hacia Puente Iglesias. Se atribuye el crimen al Clan del Golfo.

  • Esta es una de las tres volquetas hurtadas por las cuales asesinaron a Yamid Augusto Soto Monsalve (detalle), de 47 años, en una vereda de Támesis, Suroeste antioqueño. FOTOS: CORTESÍA
    Esta es una de las tres volquetas hurtadas por las cuales asesinaron a Yamid Augusto Soto Monsalve (detalle), de 47 años, en una vereda de Támesis, Suroeste antioqueño. FOTOS: CORTESÍA
  • Esta fue la otra volqueta que se robaron los presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda La Oculta, de Támesis. FOTO: CORTESÍA
    Esta fue la otra volqueta que se robaron los presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda La Oculta, de Támesis. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Un hurto de dos volquetas, con uso de armas de por medio, en una vereda de Támesis, Suroeste antioqueño, terminó con el asesinato del hombre que trabajaba en la finca alquilada para guardarlas y quien las estaba cuidando. Por estos dos delitos, la Gobernación de Antioquia ofreció 150 millones de pesos de recompensa.

Los hechos se registraron en el sector El Camino de la Virgen, en la vereda La Oculta, donde se estaban usando estos vehículos para los trabajos de pavimentación que se vienen desarrollando en la zona y hombres armados llegaron con la firme intención de robarse estas volquetas, propiedad de un contratista de la Gobernación de Antioquia.

Juan Pablo Pérez, alcalde de este municipio, comentó que “llegaron los criminales y hurtaron dos volquetas y la motocicleta de la persona a la cual le quitaron la vida, un campesino que se dedicaba a labores de ordeño en esta finca”.

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La víctima de este crimen fue identificada como Yamid Augusto Soto Monsalve, de 47 años, quien trabajaba en la propiedad utilizada para guardar los vehículos usados en las labores de pavimentación de este corredor, que iban a beneficiar toda la comunidad. Además, los criminales se robaron una moto de la propiedad.

Esta fue la otra volqueta que se robaron los presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda La Oculta, de Támesis. FOTO: <b>CORTESÍA</b>
Esta fue la otra volqueta que se robaron los presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda La Oculta, de Támesis. FOTO: CORTESÍA

Luego del hurto de estas volquetas, ambas de color blanco y de marca International, las autoridades comenzaron a hacerle seguimiento pese a que los delincuentes les desactivaron los sistemas de rastreo satelital. Según el alcalde, lo último que se supo es que transitaban por el sector de Puente Iglesias, jurisdicción de Fredonia.

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“Hay un reporte de que desconectaron los GPS desde la noche, el día de ayer, a eso de las nueve de la noche, y tenemos un reporte de cámaras que mostraron que las volquetas iban en dirección, pues, a la doble calzada. Que esta finca y este sector están muy cercanos a las vías 4G, la Doble Calzada”, expresó el mandatario.

De acuerdo con los registros oficiales, las placas de las volquetas son SNQ566 y TRE929, ambas pertenecientes al contratista Pavimentar, que se investiga si los integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, se las habrían robado para usarlas en trabajo de minería ilegal que se viene desarrollando en esta parte del Suroeste antioqueño.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue quien ofreció la recompensa por los responsables del hurto y de este asesinato, aunque no especificó si las obras de pavimentación iban a continuar o si se suspendían hasta que se pudiera normalizar la situación de seguridad en este punto.

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