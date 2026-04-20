Ofrecen $150 millones de recompensa por hurto de dos volquetas y el asesinato de quien las cuidaba

Un hurto de dos volquetas, con uso de armas de por medio, en una vereda de Támesis, Suroeste antioqueño, terminó con el asesinato del hombre que trabajaba en la finca alquilada para guardarlas y quien las estaba cuidando. Por estos dos delitos, la Gobernación de Antioquia ofreció 150 millones de pesos de recompensa.
Los hechos se registraron en el sector El Camino de la Virgen, en la vereda La Oculta, donde se estaban usando estos vehículos para los trabajos de pavimentación que se vienen desarrollando en la zona y hombres armados llegaron con la firme intención de robarse estas volquetas, propiedad de un contratista de la Gobernación de Antioquia.