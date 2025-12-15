“Tenía todo el potencial para hacer 1.000 cosas”: familiares de estudiante fallecida en Remedios, Antioquia, cuentan su historia

Los sueños de Mariana Galvis Arias y de Mariana Upegui Escobar, ambas de 16 años, luego de terminar su colegio hace dos semanas, quedaron en el camino de regreso a casa tras su excursión de grados. Ambas fueron víctimas del accidente del bus que se fue a un abismo de más de 40 metros en Remedios, Antioquia, en un accidente en el que murieron 16 estudiantes y otras 20 personas resultaron lesionadas. En medio de la velatón que se realizó en la noche de este domingo en las afueras del Liceo Antioqueño, de Bello, María Alejandra Ospina, familiar de Mariana Galvis la describió como una joven con muchos sueños, muy alegre y muy dedicada a su estudio, tanto que su labor académica era destacada no solo por su rendimiento particular, sino por su solidaridad con los demás.

“Era una niña hermosa, inteligente, llena de vida, siempre trabajando en pro de los demás compañeros de estudio. Tenía demasiados sueños y era muy apasionada por la literatura”, relató la familiar, en medio de la tristeza por la muerte de su familiar, al tiempo que acompañaba en su dolor a los familiares de los otros 15 compañeros de estudio que fallecieron en este siniestro vial en la mañana del domingo en el punto de referencia (PR) 12 de la vía Remedios-Zaragoza, a la altura del sector Belén, de Remedios, Nordeste antioqueño. Según su pariente, Mariana tenía sueños de estudiar periodismo, aunque tampoco le chocaba la idea de ser abogada. Estaba en el proceso para que el año entrante comenzara a materializar su camino profesional, para el cual tenía muchas aptitudes, de acuerdo con sus parientes. Entérese: Víctimas del accidente de bus en excursión de egresados del Liceo Antioqueño ya están en Medellín La familiar señaló que el dolor para toda la comunidad educativa es muy grande, debido a que estos egresados eran su orgullo y muchos de ellos tenían proyección para ser profesionales ejemplares. Incluso, pidió que se diera claridad sobre este siniestro y, en caso tal, que si hay un responsable de los hechos, que se haga justicia. “Duele mucho porque no es solo mi niña, son 16 niños más que también se fueron. Eso pesa mucho, mucho. Alguien tiene que responder por todo esto, por el amor de Dios”, manifestó Maria Alejandra.

En el mismo sentido, Simón García, novio de Mariana Upegui, lamentó que ella no pudiera cumplir su sueño de estudiar licenciatura en Lengua Castellana, carrera para la cual ya había obtenido su cupo en la Universidad de Antioquia. “Nunca conocí a alguien que le gustaran tanto los libros como a ella”, relató en las afueras de Medicina Legal, en Medellín, donde esperaba noticias del cuerpo de la mujer que amaba. Recordó que la última conversación que tuvo con su novia fue tres horas antes del accidente, donde él le había leído un poema que le había escrito para recordarle todos sus sentimientos. “La vida se sostiene de 1000 deseos / Monedas que se lanzan a una fuente / Yo he visto tortas arden en cumpleaños / Milagros livianos / Yo solo pido que tu corazón me quiera”, decía uno de los apartes de este poema.