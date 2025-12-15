“Tenía todo el potencial para hacer 1.000 cosas”: familiares de estudiante fallecida en Remedios, Antioquia, cuentan su historia

Los sueños de Mariana Galvis Arias y de Mariana Upegui Escobar, ambas de 16 años, luego de terminar su colegio hace dos semanas, quedaron en el camino de regreso a casa tras su excursión de grados. Ambas fueron víctimas del accidente del bus que se fue a un abismo de más de 40 metros en Remedios, Antioquia, en un accidente en el que murieron 16 estudiantes y otras 20 personas resultaron lesionadas.
En medio de la velatón que se realizó en la noche de este domingo en las afueras del Liceo Antioqueño, de Bello, María Alejandra Ospina, familiar de Mariana Galvis la describió como una joven con muchos sueños, muy alegre y muy dedicada a su estudio, tanto que su labor académica era destacada no solo por su rendimiento particular, sino por su solidaridad con los demás.