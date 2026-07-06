La estrategia de Abelardo para atacar el narcotráfico con el apoyo de EE. UU., ¿en qué otros sectores habrá colaboración?

Abelardo de la Espriella comenzó a mover sus fichas en el frente internacional. Este domingo confirmó que sostuvo una reunión privada con una delegación de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos para abordar asuntos relacionados con la seguridad, la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
Aunque el encuentro se realizó el pasado viernes en Barranquilla, ciudad desde donde ha venido adelantando reuniones de transición, solo fue dado a conocer dos días después mediante un comunicado oficial divulgado por el equipo del mandatario electo.
De acuerdo con la información entregada, en la reunión participaron representantes del Departamento de Estado, el Pentágono y la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Sin embargo, el comunicado no identificó a los funcionarios estadounidenses que asistieron al encuentro.