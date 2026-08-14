El Ejército abatió a alias Momo, uno de los jefes del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño

El presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, confirmó este viernes que el Ejército Nacional abatió, en Antioquia, a alias Momo, uno de los jefes del Clan del Golfo en este departamento.

Según el jefe de Estado, la muerte de ‘Momo’ se dio en medio de un combate, en la vereda El Tigre, del municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño.

“Este era un cabecilla de esa banda narcoterrorista que en buena hora nuestro Ejército ha dado de baja”, afirmó De la Espriella.

El presidente también reveló que como parte de los operativos de este viernes fueron capturados y puestos a disposición de la justicia, alias ‘Mónica’ y alias ‘Chuzo’, y se incautaron armas y equipos electrónicos.

“Vamos a combatir el delito y a estos grupos narcoterroristas sin tregua. Aprovecho para notificar a alias ‘Chiquito Malo’, ‘Rodrigo Flechas’, ‘El pura’ y Richard, así como a los delincuentes del frente 36, alias Chejo, Pablo Tole, ‘Primo Gay’ y ‘Guaricho’. También a los criminales del ELN, alias ‘”El calvo’, ‘Pantera’ y ‘John Fiera’. Vamos por ellos”, señaló.

De la Espriella reportó que en un ataque con drones fue asesinado el sargento segundo, Yuber Antonio Gutiérrez, y cuatro soldados fueron heridos.