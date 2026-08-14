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El Ejército abatió a alias Momo, uno de los jefes del Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que además de la baja del criminal, fueron capturadas otras dos personas. Lamentó el asesinato de un soldado.

  • La muerte de ‘Momo’ se dio en medio de un combate entre el Ejército y el Clan del Golfo, en la vereda El Tigre, del municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño. Foto: Cortesía.
    La muerte de ‘Momo’ se dio en medio de un combate entre el Ejército y el Clan del Golfo, en la vereda El Tigre, del municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño. Foto: Cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, confirmó este viernes que el Ejército Nacional abatió, en Antioquia, a alias Momo, uno de los jefes del Clan del Golfo en este departamento.

Según el jefe de Estado, la muerte de ‘Momo’ se dio en medio de un combate, en la vereda El Tigre, del municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño.

“Este era un cabecilla de esa banda narcoterrorista que en buena hora nuestro Ejército ha dado de baja”, afirmó De la Espriella.

El presidente también reveló que como parte de los operativos de este viernes fueron capturados y puestos a disposición de la justicia, alias ‘Mónica’ y alias ‘Chuzo’, y se incautaron armas y equipos electrónicos.

“Vamos a combatir el delito y a estos grupos narcoterroristas sin tregua. Aprovecho para notificar a alias ‘Chiquito Malo’, ‘Rodrigo Flechas’, ‘El pura’ y Richard, así como a los delincuentes del frente 36, alias Chejo, Pablo Tole, ‘Primo Gay’ y ‘Guaricho’. También a los criminales del ELN, alias ‘”El calvo’, ‘Pantera’ y ‘John Fiera’. Vamos por ellos”, señaló.

De la Espriella reportó que en un ataque con drones fue asesinado el sargento segundo, Yuber Antonio Gutiérrez, y cuatro soldados fueron heridos.

“Toda mi solidaridad y cariño para la familia del sargento. Y a los delincuentes terroristas que atacan a nuestra fuerza pública y al pueblo colombiano, les digo, no quedarán impunes”, concluyó.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué resultados operativos atribuye el Gobierno a las acciones del Ejército en El Bagre, Antioquia?
En la vereda El Tigre de dicho municipio, el Ejército abatió a alias ‘Momo’, señalado como uno de los jefes del Clan del Golfo en el departamento. Adicionalmente, se capturó a alias ‘Mónica’ y alias ‘Chuzo’, y se incautaron armas de fuego y equipos electrónicos.
¿Qué bajas e incidentes afectaron a la Fuerza Pública durante las operaciones reportadas?
Se reportó la muerte del sargento segundo Yuber Antonio Gutiérrez a causa de un ataque perpetrado con drones, evento en el cual también resultaron heridos otros cuatro soldados.
¿Qué advertencia lanzó el mandatario a otros líderes de grupos armados tras el operativo?
Notificó directamente a varios cabecillas del Clan del Golfo (como ‘Chiquito Malo’, ‘Rodrigo Flechas’, ‘El pura’ y ‘Richard’), del Frente 36 y del ELN, asegurando que las operaciones militares continuarán sin tregua para capturarlos o neutralizarlos.
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