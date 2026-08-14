España en alerta tras sismo en Granada de 5,2; se reportan daños en edificaciones

Un fuerte temblor sorprendió a los españoles durante la madrugada de este sábado, cuando un movimiento telúrico de magnitud 5,2 se sintió en el sur del país, con epicentro a un kilómetro al suroeste del municipio de Otura, en la provincia de Granada.

El Instituto Geográfico Nacional de España, por su parte, situó la magnitud del evento en al menos 5 y precisó que el temblor se registró a la 1:04 de la madrugada.

En Granada ya se reportan desprendimientos estructurales en distintos puntos de la ciudad. Autoridades aconsejan a los habitantes mantener la calma.

Las primeras imágenes del lugar muestran, además, escombros sobre un vehículo que se encontraba estacionado junto a un edificio residencial, evidencia del impacto que tuvo el movimiento telúrico en la zona.

Este sismo se registró horas después del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a Indonesia y generó una alerta de tsunami.