Ejército neutralizó 13 explosivos del ELN instalados en la Troncal de Occidente, en Antioquia

Soldados de la Séptima División del Ejército neutralizaron 13 artefactos explosivos improvisados que habían sido instalados en la Troncal de Occidente, a la altura de la vereda La Gloria, en el municipio de Valdivia, norte de Antioquia.

De acuerdo con información oficial, los explosivos pertenecerían a la Compañía Héroes de Tarazá, estructura del grupo armado organizado ELN que tiene presencia en varias zonas del Bajo Cauca y el norte antioqueño.

La operación fue desarrollada por tropas del Grupo Liviano de Caballería N.° 9, que, por medio de inteligencia militar, ubicaron los artefactos y realizaron una destrucción controlada para evitar afectaciones a la población civil y a los uniformados que operan en la zona.

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Mientras se adelantaban las labores antiexplosivos, las autoridades cerraron temporalmente el paso sobre este corredor vial nacional. Horas después, el tránsito fue restablecido, aunque el Ejército mantiene presencia militar en el sector para garantizar la seguridad y descartar nuevas amenazas.

Durante el operativo, los soldados también hallaron abundante material de guerra y explosivos, entre ellos 22 kilos de explosivos, 85 cartuchos de diferentes calibres, proveedores, material de intendencia, 80 metros de mecha de seguridad, 30 metros de cable dúplex, 26 baterías y una bandera alusiva al ELN.

Según las autoridades militares, el objetivo de esta acción sería afectar tanto a la Fuerza Pública como a los viajeros que se movilizan por esta importante vía que comunica al centro del país con el Caribe colombiano y que históricamente ha sido escenario de acciones armadas de grupos ilegales.