El tigre de Amalfi: la caza de un jaguar que marcó la identidad de este pueblo de Antioquia

En el Caribe, el hombre enfrenta al diablo en un duelo de acordeón y al final sale victorioso, como un semidiós que, con sus limitaciones, venció a un ser superior. En las montañas del Nordeste de Antioquia también hay cuento, también hay leyenda. Pero esta leyenda, nace de un hecho conocido, verificable: la caza del “tigre” de Amalfi, tigre que no es tal, sino un jaguar, el gran felino americano. Así, el hombre antioqueño, de montaña, ducho en abrir monte, se enfrenta al tigre poderoso, ágil, elástico, fuerte, hasta vencerlo en duelo a muerte. La historia que marcó la identidad de un pueblo.
El jaguar, o el tigre, está puesto sobre una estructura de madera. Tiene la cara dolorida, la boca abierta, los ojos cerrados; da una honda impresión de dolor. Sus miembros están rígidos, cubiertos por la frialdad de la muerte. No se alcanza a ver herida ni sangre derramada, pero en la imagen de arriba están los verdugos, los que han acometido la caza: cinco hombres posan, uno con un machete y cuatro con escopetas, como observando al animal que ya no inspira temor, sino lástima. Las miradas de los hombres, bajo los sombreros, son impasibles, no hay júbilo por lo que consideran hazaña. La escena es, en suma, una estampa trágica.
La imagen está exhibida en la alcaldía municipal, en el museo etnográfico, en un libro. Es la original, la que dio vida al relato de hace 76 años, una leyenda casi, la inspiración de pinturas, esculturas, canciones, cuentos, obras de teatro, documentales. La anécdota más conocida en el pueblo, la que tiene de protagonistas a un jaguar, cinco campesinos, un cura y un alcalde.
