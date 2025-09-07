Alerta en la Loma de los Bernal, Medellín, por hurtos a apartamentos con llaves maestras

Haciendo uso de llaves maestras, dos hombres cometieron un millonario hurto dentro de un apartamento de la Loma de los Bernal, en la comuna 16 (Belén), en el suroccidente de Medellín. Según las denuncias, ensayaron en varias viviendas hasta que lograron vulnerar la cerradura de una de ellas, hecho que quedó captado en cámaras de seguridad.
Los hechos ocurrieron a las 3:15 de la tarde del pasado miércoles, luego de que uno de los residentes abrió la puerta con sus llaves y dos hombres se aprovecharon para evitar que esta se cerrara. Después de dejar que el residente perdiera la vista la puerta, los desconocidos entraron a la edificación y comenzaron a verificar si la llave maestra permitía abrir alguna de las cerraduras.