Video | Shakira celebró los 94 años de su padre con un emotivo homenaje en uno de sus conciertos en México

Junto a mariachis, Shakira le dedicó el bolero “Sombras” a su padre William Mebarak en pleno concierto en Guadalajara, México.

  Shakira le dedicó un emotivo mensaje a su padre en medio de su gira Las mujeres ya no lloran, este sábado 6 de septiembre. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    Shakira le dedicó un emotivo mensaje a su padre en medio de su gira Las mujeres ya no lloran, este sábado 6 de septiembre. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
Colprensa
hace 8 horas
bookmark

La cantante barranquillera Shakira protagonizó uno de los momentos más emotivos de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran” durante la noche del sábado en su tercer concierto en Guadalajara, México, cuando dedicó a su padre William Mebarak una versión del clásico Sombras con motivo de su 94 cumpleaños.

Acompañada por el Mariachi Gamamil, la artista sorprendió a los miles de asistentes en el Estadio Akron al interpretar el éxito del legendario cantante mexicano Javier Solís, un tema que, según explicó, era uno de los favoritos de su padre.

Lea aquí: Maluma se pasea por las calles de Medellín con un Ferrari que compró, único en el mundo

Visiblemente emocionada, Shakira se dirigió al público antes de cantar para hablar de su progenitor. “Es un guerrero. Lo ha sobrevivido todo. Me lo ha enseñado todo”, señaló la artista.

“Nuestra canción, que sé que le gustaba mucho a mi papá porque se sentiría muy orgulloso y a mí me la va a cantar hoy, especialmente hoy que es su cumpleaños (...) Para ti, papá, esta canción”, dijo, provocando una ovación generalizada del público.

Posteriormente, en su cuenta de X la cantante escribió: “Gracias a todos por sus mensajes tan cariñosos hacia mi padre, mi más grande ejemplo de resiliencia, y mi mejor amigo”.

La interpretación del bolero ranchero, originalmente un tango compuesto por Francisco Lomuto y José María Contursí, se convirtió en el clímax sentimental de una noche marcada por la energía y los éxitos de la colombiana.

El concierto forma parte de la gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”, la primera en siete años, que celebra su más reciente álbum, un trabajo discográfico que explora su viaje personal y profesional tras su separación. Con un potente mensaje de resiliencia, Shakira recordó en el escenario que “las mujeres cuando se caen se levantan más fuertes”, reafirmando el espíritu que da nombre al tour.

El espectáculo en Guadalajara incluyó un recorrido por sus grandes éxitos como Hips don’t lie y Waka Waka, así como temas de su nuevo disco, entre ellos Última, una canción que, según ha manifestado, refleja la aceptación del final de una etapa dolorosa.

Tras su paso por México, que ha batido récords de asistencia, la gira mundial de Shakira continuará por Latinoamérica. Colombia se prepara para recibirla con tres fechas confirmadas.

La primera presentación está programada para el 25 y 26 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Posteriormente, la artista se presentará el 1 de noviembre en Bogotá, en la estructura de eventos Vive Claro.

Le puede interesar: El Conjunto Clásico cumple 50 años y los celebra con un concierto sinfónico en Medellín

