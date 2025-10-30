Ordenaron embargo de bienes al exalcalde de La Estrella, Juan Sebastián Abad, por líos del acueducto de Pueblo Viejo

Por los problemas del acueducto de Pueblo Viejo, al exalcalde de La Estrella, Juan Sebastián Abad, le embargaron todos sus bienes, en el marco del proceso que se le lleva por esta obra y por el cual este jueves se le hará la audiencia preparatoria. Por estos hechos también tomó esta medida administrativa contra la actual secretaría de Vivienda siderense, Ana María Ríos Restrepo, y contra otras seis personas.
El exmandatario es procesado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales atenuados, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros, todo por la indebida destino de los recursos entregados por el Ministerio de Vivienda para la ejecución de este plan maestro de acueducto y alcantarillado, que era el proyecto más ambicioso de su administración.
Entre los bienes embargados a Abad se encuentran un apartamento con su parqueadero La Ceja; un lote en la vereda Hispania, municipio de Betania, y una camioneta Ford Ecosport 2015 que aparecen registradas a su nombre. Por su parte, a la secretaría Ríos Restrepo el juzgado ordenó el embargo de dos apartamentos en La Estrella y un lote en el municipio de Quimbaya, Quindío.