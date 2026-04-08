Emergencia por lluvias en el Magdalena Medio: 30 familias resultaron damnificadas

Producto de las fuertes lluvias en la subregión del Magdalena Medio durante la madrugada de este miércoles 8 de abril, el municipio de Caracolí resultó gravemente afectado. Los constantes aguaceros de las últimas horas hicieron que se desbordara la quebrada La Reina en esta localidad, y por ende se registraron inundaciones en los sectores Arenales y Clavellinas.

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Una vez se reportó la novedad, a la zona acudió el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD). Allí, en un censo preliminar, se determinó que por lo menos 30 familias habían resultado damnificadas.

“La Alcaldía de Caracolí continúa con la caracterización de las personas afectadas, y desde el Dagran estamos haciendo toda la articulación, no solamente con este municipio, sino con los demás pueblos que nos han reportado emergencias a lo largo de estos días por los eventos de precipitación”, dijo Vanessa Paredes Zúñiga, directora del Dagran.

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De a poco se están recolectando las ayudas humanitarias para las familias damnificadas, pues producto de las inundaciones perdieron muchos de sus enseres.

“Continuamos con la labor de articulación en estos municipios con los Comités Municipales de Gestión del Riesgo. El llamado permanente a la comunidad en general es que se continúen manteniendo todas las acciones y recomendaciones que hemos dado a través de los boletines y las circulares que se han emitido desde el Dagran”, agregó la directora.

Según cifras del Dagran, en lo que va de 2026 se han reportado aproximadamente 131 novedades por episodios de lluvias en Antioquia, la mayoría asociadas a inundaciones.