En Bajo Cauca y Nordeste preocupa declaratoria de la Serranía San Lucas como zona protegida de reserva

Dos municipios antioqueños están considerados dentro de una inmensa franja de 484.270 hectáreas que sería declarada como Distrito Nacional de Manejo Integral (DNMI) o zona protegida en la Serranía de San Lucas.
En el Nordeste y Bajo Cauca existe preocupación pues aducen que esto limitaría la posibilidad de ejercer una minería formal y sería una traba más para los procesos de legalización (uno de los propósitos del Gobierno) de quienes llevan a cabo la actividad extractiva de metales preciosos.
En el área de protección están considerados diez municipios del Sur de Bolívar: Montecristo, Morales, Arenal, Orosi, Río Viejo, Santa Rosa del Sur, Tiquisio, Cantagallo, San Pablo y Simití. Los dos antioqueños serían Segovia (Nordeste) y El Bagre (Bajo Cauca). Alrededor de la zona se nota zozobra.