En Briceño cierran escuelas y hospitales por enfrentamientos de grupos armados y el Ejército: la gente está debajo de las camas

La población civil del municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia, atraviesa nuevamente una crisis humanitaria derivada del recrudecimiento del conflicto armado. Los fuertes combates, que involucran al Clan del Golfo, las disidencias del Frente 36 de las Farc y la intervención de la fuerza pública, han obligado a la suspensión de servicios básicos esenciales: 28 sedes educativas rurales cerraron sus puertas y el centro de salud de la vereda El Roblal detuvo su atención.
La parálisis en la vida cotidiana de los campesinos es total. Según las autoridades locales, cerca de 375 estudiantes pasaron a un modelo de desescolarización temporal ante el riesgo de quedar en medio del fuego cruzado. Además, el transporte público y de carga hacia las zonas veredales se encuentra suspendido desde el fin de semana, dejando a las comunidades incomunicadas.