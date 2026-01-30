Suspenden cierre en el sector Areneras, Amagá, en la vía al Suroeste

La Gobernación de Antioquia, a través de su Secretaría de Infraestructura, confirmó que no se dará inicio al cierre vial en el sector Las Areneras, jurisdicción del municipio de Amagá, bajo las condiciones planteadas inicialmente por la concesión Covipacífico. La medida, que pretendía restringir el paso diurno en la Troncal del Café, ha sido frenada ante la firme oposición de los mandatarios locales y la administración departamental, quienes exigen garantías para no asfixiar la economía de la subregión.
