Suspenden cierre en el sector Areneras, Amagá, en la vía al Suroeste

La Gobernación de Antioquia, a través de su Secretaría de Infraestructura, confirmó que no se dará inicio al cierre vial en el sector Las Areneras, jurisdicción del municipio de Amagá, bajo las condiciones planteadas inicialmente por la concesión Covipacífico. La medida, que pretendía restringir el paso diurno en la Troncal del Café, ha sido frenada ante la firme oposición de los mandatarios locales y la administración departamental, quienes exigen garantías para no asfixiar la economía de la subregión. Para más contexto, puede leer: Covipacífico anunció socialización antes de comenzar con el polémico cierre en Areneras, en el Suroeste antioqueño

¿Por qué se oponen los alcaldes al cierre de la Troncal del Café?

Horacio Gallón, secretario de Infraestructura de Antioquia, respaldó la posición de los alcaldes del Suroeste y cuestionó la propuesta de la concesionaria, calificando de desproporcionados los tiempos de cierre frente a los avances de obra requeridos. ”Las propuestas de cierre presentadas nos resultan exageradas frente a los avances reales de la obra. Existen métodos constructivos que podrían reducir los tiempos de afectación en Las Areneras y no vemos por qué se insiste en una medida que golpea tan fuerte a la comunidad”, señaló el funcionario.

El conflicto se desató luego de que Covipacífico anunciara la necesidad de realizar cierres diarios de hasta cinco horas (de 8:30 a.m. a 1:30 p.m.) durante varios meses para construir un retorno en el sector de Las Areneras, como parte de las obras del proyecto vial Pacífico 1. Sin embargo, los alcaldes de la cuenca del Sinifaná y del Suroeste antioqueño se plantaron en una negativa rotunda. Liderados por el alcalde de Amagá, Wilser Molina, los mandatarios argumentaron que un cierre diurno colapsaría la movilidad de cerca de 400.000 personas, afectando el transporte de pacientes, el desplazamiento de estudiantes y la salida de productos agrícolas en plena temporada de cosecha cafetera.

La propuesta de los municipios: trabajos en horario nocturno

La administración departamental y los alcaldes han presentado una contrapropuesta que consiste en que los trabajos se realicen exclusivamente en horario nocturno, específicamente entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m., para minimizar el impacto económico y social. El secretario Gallón enfatizó que la región no está dispuesta a aceptar imposiciones por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ni del concesionario, especialmente cuando existen pendientes históricos en la vía que no han sido resueltos. ”El Suroeste no aceptará más imposiciones de la ANI ni de la concesión Covipacífico”, reiteró el mensaje de la Gobernación y los alcaldes tras la mesa de trabajo.

El retraso en Pacífico 1 y el punto crítico de La Sinifaná

La tensión en Las Areneras es solo un capítulo más en la compleja historia de Pacífico 1. Este corredor vial enfrenta retrasos estructurales significativos, siendo el más crítico la situación en el sector de La Sinifaná. Allí, un derrumbe ocurrido en 2019 requiere la construcción de un túnel doble de 800 metros para solucionar el paso, una obra valorada en más de $700.000 millones que aún no tiene luz verde definitiva por parte del Gobierno Nacional. El gobernador Andrés Julián Rendón ha criticado la falta de celeridad para resolver estos puntos críticos, señalando que la concesión no ha avanzado lo suficiente en soluciones de fondo como para exigir ahora sacrificios adicionales a la comunidad con cierres diurnos. Por el momento, el cierre queda en suspenso mientras se busca una concertación que permita avanzar en la infraestructura sin detener la vida productiva del Suroeste antioqueño.



Siga leyendo: Al peaje de Amagá le harán una ampliación tras el caos Preguntas frecuentes sobre el tema: