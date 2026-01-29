Covipacífico anunció socialización antes de comenzar con el polémico cierre en Areneras, en el Suroeste antioqueño

De nada valieron los reclamos de los alcaldes del Suroeste que pusieron el grito en el cielo por el anuncio de la concesión Covipacífico de cerrar el sector Areneras en Amagá, causando zozobra no solo en la movilidad, sino en la economía de gran parte de la región.

El Invías, mediante resolución, avaló la medida este 28 de enero de 2026, con lo cual la concesión podrá adelantar cierres diarios de hasta cinco horas durante varios meses para poder llevar a cabo las obras en el mencionado sector en jurisdicción del municipio de Amagá y que incluirían la construcción de un retorno. Las restricciones diarias de circulación en el horario de 8:30 a. m. a 1:30 p. m. no tienen un tiempo estipulado, pero la concesión ha insistido en que serán meses operando con esa medida.

Lea: Alcaldes plantan cara al cierre del sector Areneras en Antioquia: “El Suroeste no aceptará imposiciones ni de la ANI ni de Covipacífico”

A las comunidades en la región la noticia les cayó como baldado de agua helada y los alcaldes del Suroeste no dudaron en juntarse para mostrar su descontento, pues a su juicio estos profundizarían las afectaciones a la movilidad, la economía regional y el turismo de esta subregión.

Conozca: ¿Cuándo se entregará al fin la última 4G al Suroeste antioqueño?

Por ejemplo, el alcalde de Amagá, Wilser Molina, se mostró molesto y rechazó tajantemente la medida, señalando que la concesión no ha avanzado lo suficiente en los otros pendientes como para exigir un cierre prolongado. Molina alertó sobre las consecuencias que las obras traerían a su municipio y a otros, sobre todo en temas como el transporte del carbón de la Sinifaná, la movilidad de los estudiantes que se desplazan diariamente hacia Caldas y Medellín, el transporte de pacientes y los problemas económicos para el gremio transportador.

Molina también cuestionó además la demora de Pacífico 1 frente a otras concesiones que ya finalizaron o están próximas a hacer sus respectivos tramos y aprovechó para calificar de negligente la gestión de la concesión Covipacífico.

También le puede interesar: Alcaldes del Suroeste antioqueño se oponen al cierre del sector Las Areneras en Amagá: ¿cuáles son sus razones?

Como alternativa, Molina propuso que los trabajos se realicen exclusivamente en horario nocturno, entre las 9:00 p. m. y la 1:00 a. m. Además, advirtió que, de no ser escuchadas las recomendaciones técnicas para hacer los trabajos nocturnos, no permitirá los trabajos en La Arenera.

Desde municipios turísticos y agrícolas como Jericó y Concordia alertaron sobre el impacto que nuevos cierres tendrían en una subregión que ha hecho inversiones históricas en turismo sostenible y que recibe cerca de 500.000 visitantes al año. Pero, además, los costos de transporte en momentos claves para el Suroeste como lo es la cosecha cafetera sufrirían un incremento que se suma a los problemas que ya tienen por la falta de soluciones a tramos o infraestructura esencial para la subregión como el puente de Bolombolo, el cual desde hace siete años tiene una afectación en su estructura que no permite que la crucen vehículos pesados, lo que obliga a desvíos más largos y encarece la producción agrícola.

Pero las alternativas no prosperaron y ahora Covipacífico anunció que tendrá una semana de socialización de la medida antes de emprenderla, es decir, la restricción comenzaría en la segunda semana de febrero.