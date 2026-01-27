Cero y van dos: otro turista extranjero murió al caer de un edificio en Bello, Antioquia

Sobre las horas de la mañana del lunes se conoció el caso de un canadiense que cayó de un piso 10, en El Poblado, y falleció. Horas más tarde se supo que otro extranjero falleció en las mismas circunstancias dentro de un conjunto residencial del barrio La Gabriela, de Bello, quien había venido a la ciudad exclusivamente para el concierto del reguetonero Bad Bunny.
El fallecido en este segundo caso fue Jean Carlo Ramos, de 41 años, quien se había hospedado durante el fin de semana pasado en el edificio Camagua, en la carrera 45 con la calle 26, en este barrio limítrofe con Medellín. Allí lo había recibido un amigo colombiano, quien, según los reportes judiciales, lo había visto muy alterado desde la noche del domingo, cuando llegó del concierto en el estadio Atanasio Girardot.