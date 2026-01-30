CNE aplaza decisión para este sábado sobre futuro de Iván Cepeda en la consulta de la izquierda

El caso está en manos de los magistrados Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Velásquez, quienes deben presentar la ponencia que servirá de base para la discusión y la votación en sala. El estudio se originó a partir de varias demandas que cuestionan la inscripción de Cepeda , bajo el argumento de que ya habría participado en una consulta previa en octubre pasado, lo que, según los demandantes, estaría prohibido por la Constitución.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para tomar este sábado una decisión de fondo sobre la participación del candidato Iván Cepeda en la consulta de la izquierda prevista para el próximo 8 de marzo . La definición, también podría incluir un pronunciamiento sobre la eventual participación del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Aunque la Registraduría ya se pronunció y excluyó a Quintero de la consulta.

La revisión del CNE también responde a una solicitud formal hecha por la Registraduría Nacional, la Contraloría General y la Procuraduría. En una carta enviada al presidente del organismo, el magistrado Cristian Quiroz, estas entidades pidieron que se aclare si existe o no una inhabilidad para que Cepeda continúe en la carrera presidencial como candidato del Pacto Histórico. El caso fue asignado a los magistrados por reparto y sorteo dentro de la misma sala.

Uno de los puntos centrales del análisis será definir qué tipo de consulta se realizó en octubre. El CNE deberá establecer si se trató de un proceso interno, limitado a una sola colectividad, o de una consulta entre varios partidos. De esa clasificación depende si Cepeda puede o no volver a participar en una nueva jornada electoral. El caso es particularmente complejo porque, a diferencia de otros escenarios, Cepeda no perdió la consulta anterior: resultó ganador, junto a Carolina Corcho.

El propio senador afirmó que defenderá su derecho a participar en la consulta del Frente por la Vida. Advirtió que, si su inscripción llegara a ser anulada, acudirá a una acción de tutela para reclamar la protección de sus derechos políticos.

Fuentes del Consejo Nacional Electoral consultadas por EL COLOMBIANO señalaron que, aunque aún no hay una postura unificada, dentro del organismo se estaría evaluando la posibilidad de permitir la participación de Cepeda, sin que esté claro todavía cómo se distribuirán las posiciones de los magistrados al momento de la votación.

Durante la misma sesión, el CNE también podría pronunciarse sobre el caso de Daniel Quintero. En su situación, la Registraduría aplicó una interpretación estricta de la Constitución y la ley. El exalcalde participó en la consulta del 26 de octubre de 2025 y fue derrotado. Aunque aseguró que había renunciado antes de esa jornada, la entidad electoral concluyó que dicha renuncia no fue presentada de manera formal, por lo que los votos fueron válidos y el proceso tuvo plenos efectos legales.

