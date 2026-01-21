x

Exinspector de Bello condenado a 10 años se fugó durante una cita médica

El escape, presuntamente, se reportó siete horas después, lo que genera una inquietud y cuestionamiento acerca de la activación del protocolo que debe realizarse en estos casos. Conozca más detalles.

    El excandidato a la Alcaldía de Bello y ahora prófugo, Juan Sebastián Montoya Cardona. FOTO Cortesía redes sociales.
hace 1 hora
bookmark

Al parecer, con un retraso de siete horas, habría sido notificada a la Estación de Policía de Bello la fuga del interno Juan Sebastián Montoya Cardona, excandidato a la Alcaldía de ese municipio y quien cumplía una condena de 10 años en la Cárcel Departamental de Yarumito en Itagüí, al sur del Valle de Aburrá. El escape se originó el pasado lunes 19 de enero durante una cita médica a la que fue llevado bajo custodia por funcionarios del Inpec.

Lea más: Antioqueño, oriundo de San Carlos, fue asesinado dentro de un billar en un barrio de Cartagena

De acuerdo con información preliminar, la huida de Montoya Cardona se habría consumado aproximadamente a las 9:00 a.m. de ese día; sin embargo, el aviso, presuntamente, se hizo a las 4:00 p.m., lo que genera un manto de duda sobre dicho suceso y un cuestionamiento al protocolo inmediato que deben ejecutar las autoridades en episodios de este tipo.

Una de las que se pronunció al respecto fue la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla Minami, quien a través de su cuenta de X hizo un comentario con un tinte sarcástico.

“¡Qué tan casual todo! Justo en el momento más álgido sobre las cuentas del presidente, quien se reputa de estar limpio”, precisó.

Este hombre fue capturado en mayo de 2023 cuando llevaba un mes en su proceso de recolección de firmas para aspirar a la Alcaldía de Bello, no obstante, al salir de una citación en el Búnker de la Fiscalía, fue capturado y posteriormente procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento público y prevaricato.

Por hechos anexos también fueron capturados un juez de esa misma localidad del Norte del Valle de Aburrá, su auxiliar y su secretaria de despacho.

Entérese: Con sus últimas fuerzas, un joven contó quién los mató a él y a su amigo en la variante a Caldas, Antioquia

Cabe aclarar que este político Bellanita se desempeñó durante cinco años como inspector de policía de su municipio hasta finales de 2022, cuando el presidente Gustavo Petro —a quien le hizo campaña— lo encargó de la subdirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), una unidad administrativa del Estado adscrita al Ministerio de Hacienda.

En 2011, Montoya Cardona también se postuló para ser el máximo mandatario municipal de Bello, proyecto que no concluyó exitoso. Además, aspiró a concejal cuatro años más tarde, pero tampoco pudo concretar su cometido.

Ante lo ocurrido, el llamado a las autoridades es a dar claridad de los acontecimientos en el menor tiempo posible, y que a su vez, ubiquen al prófugo.

