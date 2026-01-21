Exinspector de Bello condenado a 10 años se fugó durante una cita médica

Al parecer, con un retraso de siete horas, habría sido notificada a la Estación de Policía de Bello la fuga del interno Juan Sebastián Montoya Cardona, excandidato a la Alcaldía de ese municipio y quien cumplía una condena de 10 años en la Cárcel Departamental de Yarumito en Itagüí, al sur del Valle de Aburrá. El escape se originó el pasado lunes 19 de enero durante una cita médica a la que fue llevado bajo custodia por funcionarios del Inpec.

De acuerdo con información preliminar, la huida de Montoya Cardona se habría consumado aproximadamente a las 9:00 a.m. de ese día; sin embargo, el aviso, presuntamente, se hizo a las 4:00 p.m., lo que genera un manto de duda sobre dicho suceso y un cuestionamiento al protocolo inmediato que deben ejecutar las autoridades en episodios de este tipo.

Una de las que se pronunció al respecto fue la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla Minami, quien a través de su cuenta de X hizo un comentario con un tinte sarcástico.

“¡Qué tan casual todo! Justo en el momento más álgido sobre las cuentas del presidente, quien se reputa de estar limpio”, precisó.