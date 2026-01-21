x

Antioqueño, oriundo de San Carlos, fue asesinado dentro de un billar en un barrio de Cartagena

De acuerdo con la Policía, la víctima, de 28 años de edad, tenía tres anotaciones judiciales. Conozca más detalles.

  • Óscar Danilo Ciro León tenía 28 años de edad. Según las autoridades, un hombre lo abordó y le disparó varias veces. FOTO Cortesía Cartagena Informa.
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

En la noche del pasado lunes 19 de enero, un hecho en la Costa Caribe colombiana tuvo repercusión en el departamento de Antioquia. Dentro de un billar en el barrio Nelson Mandela, en el suroccidente de Cartagena, Óscar Danilo Ciro León, oriundo del municipio de San Carlos, fue asesinado a tiros.

Según información de las autoridades de esa región del país, este hombre de 28 años de edad se encontraba en el establecimiento cuando fue abordado por otro sujeto, quien sin mediar palabra desenfundó un arma de fuego y le propinó varios disparos. Versiones extraoficiales dicen que el victimario habría llegado allí minutos antes en una motocicleta en compañía de otro individuo.

De inmediato, Ciro León, ayudado por algunas personas que también departían en el sitio, fue trasladado a un centro médico asistencial de un barrio aledaño, donde falleció producto de la gravedad de las heridas.

La inspección técnica del cadáver fue asumida por funcionarios del CTI de la Fiscalía, entidad que, a su vez, asumió la investigación para determinar las causas exactas del crimen, como también al o los responsables de este homicidio que enluta paralelamente a dos regiones.

Además, la Policía indicó que la víctima registraba tres anotaciones judiciales: una por daño en bien ajeno en 2015, otra por una violación a una medida sanitaria en 2020 y la más reciente en el año 2024, por el hurto de automotores.

