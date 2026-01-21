Antioqueño, oriundo de San Carlos, fue asesinado dentro de un billar en un barrio de Cartagena

En la noche del pasado lunes 19 de enero, un hecho en la Costa Caribe colombiana tuvo repercusión en el departamento de Antioquia. Dentro de un billar en el barrio Nelson Mandela, en el suroccidente de Cartagena, Óscar Danilo Ciro León, oriundo del municipio de San Carlos, fue asesinado a tiros.

Según información de las autoridades de esa región del país, este hombre de 28 años de edad se encontraba en el establecimiento cuando fue abordado por otro sujeto, quien sin mediar palabra desenfundó un arma de fuego y le propinó varios disparos. Versiones extraoficiales dicen que el victimario habría llegado allí minutos antes en una motocicleta en compañía de otro individuo.