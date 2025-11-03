De a “poquitos”, exsecretario de Hispania, Antioquia, se habría llevado $3.780 millones a sus cuentas

Entre los abultados casos de corrupción en los que se pierden hasta billones de pesos, uno de casi $4.000 millones pasa casi desapercibido. Sin embargo, si se observa que dicha cifra habría desatado un desfalco en uno de los municipios más pobres del departamento, el asunto debería causar indignación, pues prácticamente fue como robarle a los más desprotegidos. El suceso mencionado hoy ocurrió en Hispania, Suroeste antioqueño, y daría cuenta de un desangre a cuenta gotas que sufrió su ya de por sí exiguo erario. Sin embargo, lo indignante del hecho es que habría sucedido en un plazo de 20 meses en el que nadie se dio cuenta y para colmo de males lo habría ejecutado quien estaba llamado a vigilar la plata pública. El pasado 1 de julio, hasta un negocio de la en la calle 70 Sur con carrera 46 de Sabaneta llegaron los agentes del CTI para capturar al cucuteño José Artagnan Jaimes Jaime, exsecretario de Hacienda de Hispania entre febrero de 2022 y diciembre de 2023. Sobre Jaimes Jaime pesaba desde marzo de 2025 una orden de captura a raíz de su presunta participación en el desfalco por $3.780 millones que sufrió Hispania en los casi 20 meses que él estuvo en el cargo. Tras su detención fue llevado a la estación de Policía de Sabaneta y para el 2 de julio se dieron las audiencias donde se conocieron datos inéditos sobre el presunto acto de corrupción que lo tienen enfrentando cargos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Lea: Extesorera del hospital de Santa Fe de Antioquia fue detenida por un presunto desfalco millonario En la diligencia virtual presidida por un juez de Hispania, el fiscal del caso comenzó a desglosar los pormenores del caso ante el abogado de Jaimes y el propio acusado quien durante el inicio de la audiencia se mostraba sonriente y desentendido del delicado asunto, tanto así que el juez le tuvo que llamar la atención.

Según las pesquisas judiciales, entre el 18 de marzo de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, Jaimes Jaime se habría apropiado del millonario monto mediante transferencias electrónicas hechas desde las cuentas oficiales del municipio directamente a sus cuentas personales. El asunto había pasado desapercibido incluso después del empalme entre la saliente administración de la alcaldesa Leidy Cardona y la entrante alcaldía de Orlando Marín. Apenas en febrero de 2024 el Concejo de Hispania notó que en las cuentas heredadas algo no cuadraba. Por ello, la presidente del cabildo, Leidy Restrepo, puso la denuncia en la Fiscalía. Desde esa fecha los investigadores de la Fiscalía comenzaron a halar el hilo de la madeja que habría urdido el exfuncionario para poder lograr su objetivo. Los miembros de la Fiscalía descubrieron que el exsecretario posiblemente haciendo uso de su cargo habría sacado inicialmente “insignificantes” montos de menos de un millón de pesos de las cuentas del municipio en los bancos de Bogotá, Bancolombia y Davivienda a sus cuentas personales en las mismas entidades. “Para 2022 usted recibió un total de 94 transferencias por un valor total de $573.102.141 pesos y para 2023 usted recibió en sus cuentas personales –que usted mismo se transfería– 264 transferencias por un valor total de $3.200.183.171. pesos. Eso da un gran total entre los dos años de $3.781 millones”, explicó el fiscal. Lea: El exalcalde de La Estrella, Juan Sebastián Abad, habló sobre caso de embargo por líos del acueducto de Pueblo Viejo Para la Fiscalía, la lluvia de transacciones que se habría hecho Jaimes habría comenzado entre marzo y abril de 2022, o sea cuando no llevaba dos meses en el cargo. Aparece como un primer “desfalco” el del 8 abril del 2022 por casi $5 millones. De ahí los “arañazos” oscilaban entre $500.000 pesos y $15 millones. De ser cierto el hecho, hasta a tres días de dejar el cargo Jaimes se habría dedicado a “desangrar” Hispania pues según la Fiscalía el 27 de diciembre de 2023 hubo una transferencia por $20 millones.