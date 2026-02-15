“Compartíamos propósito de vida”, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe no descarta ser fórmula vicepresidencial

Se cumplieron seis meses de la muerte de Miguel Uribe Turbay, tras un ataque sicarial perpetrado por un menor de edad en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá y su viuda, María Claudia Tarazona, habló públicamente de como ha sido la vida tras la muerte de su esposo.

En una entrevista con el periódico El Tiempo, Tarazona se refirió al duelo que han vivido como familia, a la sensación de inseguridad que siente en el país, a los avances de la investigación y a lo que viene para su futuro, incluida la posibilidad de hacer política.

“Mis metas eran las metas de Miguel, trabajábamos juntos 15 años haciendo política, teníamos los mismos sueños. Estaba todo el día con él, éramos equipo, entonces de repente encontrarse en una vida sin él es muy difícil, era mi esposo, mi amigo, mi lugar seguro, mi persona, mi trabajo, era todo. Estoy tratando de entender y de recomponer mi vida. Vamos a ver en los próximos meses, estoy segura que mi propósito siempre va a ser servir. Lo hice al lado de Miguel, él era la cara visible, yo estaba detrás, hicimos mucho trabajo, mucho servicio social los dos, eso es algo que me apasiona y ese es mi propósito de vida, vamos a ver por donde lo puedo materializar y como puedo continuar”, dijo.

Por ahora, aseguro está dedicada por completo a su familia, especialmente a Alejandro, su hijo menor, el único que tuvo con Miguel.