Camilo Torres: la identificación del cura y exguerrillero del ELN estaría en ADN de su madre

A seis décadas de la muerte en combate de Camilo Torres en Santander, y en medio de homenajes y la construcción de un osario en la Universidad Nacional, donde Torres fue capellán, la identificación plena de sus restos óseos continúa siendo una tarea pendiente. Aunque recientemente Medicina Legal ha hablado de “información orientadora”, derivada de nuevos análisis forenses de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el especialista en antropología forense, Carlos Valdés, y exdirector del instituto forense, en diálogo con EL COLOMBIANO advierte que en este particular es necesario siempre contar con una prueba genética concluyente que permita afirmar que los restos exhumados corresponden al sacerdote y exguerrillero del ELN.

El principal desafío es científico, dice, al recordar que en 2016, por orden en ese momento del presidente Juan Manuel Santos, se hicieron gestiones diplomáticas en La Habana, con los hermanos Castro, en especial con Fidel, para poder exhumar a la madre de Camilo Torres (Isabel Restrepo Gaviria), quien fue acogida entre los Castro después de la caída en combate del guerrillero cofundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional.

El viaje a Cuba

“Yo hablé con el embajador de Cuba en Colombia. Y a través de él se hizo las gestiones porque la mamá de Camilo Torres, después que murió él, fue protegida por Fidel Castro, quien la quiso mucho porque, según dicen, ella era para él como su madre. Y la señora murió en La Habana. Fidel Castro tiene un mausoleo allá, de la mamá”, dice Valdés, quien ha sido asesor forense en Colombia y el extranjero. Valdés cuenta que viajó a La Habana, donde coordinó la exhumación de los restos de la madre de Camilo Torres junto a expertos de Medicina Legal de Cuba y Colombia. De dicho procedimiento se trasladaron al país varios fragmentos óseos de la progenitora de Camilo para cotejo de ADN.

No obstante, reconoce que debido a que el clima de los diálogos de paz en el país no era favorable en aquel momento, los restos quedaron guardados en Medicina Legal para futuros análisis o nuevas fases de búsqueda. A la pregunta de dónde quedaron las muestras tomadas a los restos óseos de la madre de Torres, el exdirector de Medicina Legal cuenta que quedaron depositados en el instituto no con el nombre de la madre sino con un número de serie interno. Este dato es clave, en este momento, porque con ellos esa institución podría adelantar comparaciones genéticas entre lo obtenido en Cuba y lo entregado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que por estos días espera resultados forenses de Medicina Legal y un laboratorio en Texas, Estados Unidos, sin conocerse el nombre. “En este momento existe una posibilidad: si se tienen los restos de la madre de Camilo y esos huesos pueden proporcionar un perfil de ADN, se podrían cotejar. Sin embargo, también hay que verificar si los huesitos que se trajeron de la madre de Camilo —yo traje varios— permiten la extracción de ADN. Es una labor científica cuidadosa, que requiere mucha calma y mucho rigor. No se puede especular con esto”, afirma Valdés.

Recuerda que antes de viajar a Cuba él adelantó un proceso de documentación para establecer dónde podrían estar los restos de Camilo. Se revisaron numerosos archivos y se realizaron entrevistas que los condujo al cementerio de Bucaramanga, donde hoy la Unidad de Búsqueda pone sus ojos en una bóveda del lugar. Sobre la pregunta de si se habían encontrado sustancias químicas en los restos óseos analizados en es momento, Valdés dijo que el interés no era en ese sentido sino en obtener el perfil genético y amplificar la molécula de ADN. “Esos esfuerzos no permitieron llegar a una conclusión definitiva. En algunos casos se pudo comprobar que uno de los cuerpos era de un soldado y otro correspondía a otra persona, pero seguíamos enfrentándonos al mismo problema que persiste hoy: cómo lograr la identificación plena de los restos óseos, que se debe realizar mediante comparación. Así como hoy una persona se identifica confrontando sus huellas con los registros oficiales de la Registraduría, los restos deben compararse con información o muestras de referencia para confirmar su identidad”, afirma Valdés.

“La verdad no es espectáculo”

Carlos Valdés afirmó que no se puede especular sobre estos hechos. Señaló que la muerte de Camilo, el 15 de febrero de 1966, ha sido utilizada políticamente de una manera con la que su hermano (Fernando) nunca estuvo de acuerdo. Según explicó, el hermano de Camilo siempre se opuso a que su nombre o sus restos fueran utilizados como acto político. Por esa razón no colaboró de manera activa, pero tampoco quiso, en su momento, que se denunciara o se aclarara públicamente dónde se encontraban los restos.

En ese asunto mantuvo un silencio prolongado y una actitud reservada. Valdés indicó que la entrega y la búsqueda realizada en 2016 —que él inició por orden de Santos— tuvieron fines humanitarios. Explicó que uno de los propósitos del presidente era “buscar la verdad”, pero entendida en un sentido humano. “No se trata de la verdad actual entendida como construir un mausoleo o montar un espectáculo para revivir hechos sobre los cuales el país ya está cansado de las confrontaciones políticas”, dijo. Le puede interesar: La ‘Paz Total’ dejó 1.273 actos terroristas y 559 secuestros En relación con la familia de Torres, Valdés señaló que no se encontró algo relacionado con el padre. La madre sería la referencia ideal hoy, dijo. La dimensión política es, para Valdés, el riesgo más delicado del caso. Insiste en que la búsqueda iniciada en 2016 tuvo un carácter humanitario, en el contexto del cierre del conflicto con las Farc, y que su propósito era aportar a la verdad histórica desde la ciencia. Sin embargo, advierte que transformar estos hallazgos en actos simbólicos o anuncios prematuros podría reproducir errores como los ocurridos en el Palacio de Justicia y las entregas incorrectas de Medicina Legal, que aún hoy dejan a familiares con seres queridos sin identificar.

