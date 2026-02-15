Johannes Klaebo conquistó su noveno oro y se convirtió en amo y señor de los Olímpicos de Invierno

El esquiador noruego Johannes Klaebo escribió este domingo una de las páginas más brillantes en la historia del olimpismo invernal. En Tesero, durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, conquistó su novena medalla de oro olímpica y se convirtió en el deportista con más títulos en la historia de estas justas. Con la nueva presea, el fondista alcanzó además un total de once medallas olímpicas, cifra que lo consolida entre los atletas más laureados que han competido sobre nieve y hielo.
