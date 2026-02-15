Johannes Klaebo conquistó su noveno oro y se convirtió en amo y señor de los Olímpicos de Invierno

El esquiador noruego Johannes Klaebo escribió este domingo una de las páginas más brillantes en la historia del olimpismo invernal. En Tesero, durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, conquistó su novena medalla de oro olímpica y se convirtió en el deportista con más títulos en la historia de estas justas. Con la nueva presea, el fondista alcanzó además un total de once medallas olímpicas, cifra que lo consolida entre los atletas más laureados que han competido sobre nieve y hielo.

La hazaña no solo tiene valor por el número redondo que representa. Con nueve oros, Klaebo superó a tres leyendas noruegas que hasta ahora compartían la cima histórica con ocho títulos: Marit Bjørgen, Ole Einar Bjørndalen y Bjørn Dæhlie. Todos ellos marcaron una época en el esquí de fondo y el biatlón, y durante años parecieron inalcanzables en el medallero dorado. Sin embargo, la regularidad, explosividad y capacidad competitiva de Klaebo le permitieron dar el salto definitivo y quedarse en solitario con el récord. En ese selecto grupo de multicampeones también figuran nombres ilustres como Ireen Wüst, Martin Fourcade y Natalie Geisenberger, todos con seis medallas de oro olímpicas. No obstante, el noruego ha elevado el listón a una cifra inédita en la historia de los Juegos de Invierno, reforzando la hegemonía de su país en las disciplinas nórdicas.

A sus todavía competitivos años y con plena vigencia en el circuito internacional, Klaebo continúa en activo, por lo que el récord podría no ser definitivo. Su ambición y constancia dejan abierta la posibilidad de ampliar la marca en futuras ediciones, algo que aumentaría aún más la distancia respecto a sus perseguidores históricos. Si bien Klaebo domina el apartado de títulos dorados, en el conteo global de medallas la referencia sigue siendo Marit Bjørgen, quien acumuló 15 preseas olímpicas y es la atleta más condecorada en la historia de los Juegos de Invierno. Le siguen Ole Einar Bjørndalen, con 14; Ireen Wüst, con 13; Arianna Fontana, también con 13 y aún en activo; y Bjørn Dæhlie, con 12. El propio Klaebo, con 11 metales, ya ocupa un lugar de privilegio en ese escalafón. También sobresalen figuras como Raïssa Smetanina, Stefania Belmondo, Claudia Pechstein y Johannes Thingnes Bø, todos con al menos nueve preseas olímpicas y protagonistas de ciclos exitosos en distintas épocas. La irrupción y consolidación de Klaebo, sin embargo, marcan una nueva referencia estadística y simbólica dentro del olimpismo invernal. El desempeño en Tesero confirmó, una vez más, su dominio en el esquí de fondo, disciplina en la que ha sabido combinar potencia, técnica y una notable lectura estratégica de carrera. Su noveno oro no solo amplía su colección personal, sino que lo posiciona como el atleta más exitoso en términos de títulos en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno. En perspectiva histórica global, el récord absoluto de medallas olímpicas —sumando Juegos de Verano e Invierno— continúa en poder del nadador estadounidense Michael Phelps, quien obtuvo 28 preseas, 23 de ellas de oro, entre 2004 y 2016. Sin embargo, dentro del universo estrictamente invernal, Klaebo ya ocupa el trono dorado.