Imputarán cargos a fiscal señalado de presionar a testigo para declarar contra Álvaro Uribe

La Fiscalía General de la Nación imputará cargos por abuso de autoridad al fiscal Álvaro León Polo Hincapié, quien estuvo al frente de una investigación sobre la financiación de estructuras paramilitares y sus presuntos vínculos políticos.

El proceso que lideró el fiscal Polo se enfocó en los hechos ocurridos en el parqueadero Padilla, señalado en su momento como un lugar desde donde se habría manejado la contabilidad y el flujo de recursos de las llamadas Autodefensas. Esa investigación derivó en varias actuaciones judiciales contra personas señaladas de participar en esas estructuras.

En el marco de ese caso, Polo ordenó la captura de Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, señalado como supuesto operador financiero de los paramilitares. Soto Toro fue posteriormente condenado a 40 años de prisión por su participación en el asesinato de tres funcionarios del CTI, quienes adelantaban labores investigativas relacionadas con el parqueadero Padilla.

En ese escenario es donde entra la figura del expresidente Álvaro Uribe. Resulta que tiempo después, alias Lucas denunció que el fiscal Polo lo habría presionado para declarar contra el exmandatario y vincularlo con actividades paramilitares.

Según la denuncia, uno de los episodios centrales ocurrió durante una indagatoria realizada el 21 de julio de 2021, en la sede central de la Fiscalía. En esa diligencia, Soto aseguró que el fiscal Polo le habría mencionado posibles traslados a otros centros de reclusión y beneficios penitenciarios, con el objetivo de que involucrara al exmandatario en actividades delictivas.

La defensa de ‘Lucas’ sostiene además que, ante la negativa del condenado a rendir ese tipo de declaración, el trato habría cambiado. De acuerdo con el relato presentado ante la Fiscalía, las ofertas habrían dado paso a advertencias sobre eventuales traslados a establecimientos carcelarios donde su seguridad podría verse comprometida. Posteriormente, Soto fue trasladado a la cárcel La Picota, hecho que también fue incorporado dentro de la denuncia.

Con base en esa denuncia, la Fiscalía abrió una investigación contra el funcionario.

Como resultado de ese proceso, se agendó para el martes 27 de enero la audiencia en la que se le formularán cargos por abuso de autoridad al fiscal Álvaro Polo. En esa diligencia, el abogado Jaime Granados solicitó que el expresidente Uribe sea acreditado como víctima dentro del proceso.

La fiscal encargada de la imputación es Luz Samira Rodríguez Rodríguez, hermana de Edward Rodríguez, exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático y cercano al expresidente Uribe.

Por su parte, el fiscal Álvaro Polo ha negado las acusaciones. Asegura que los contactos con alias ‘Lucas’ se dieron exclusivamente dentro de diligencias judiciales, que fueron grabadas y realizadas en presencia de abogados defensores.