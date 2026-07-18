Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¡Ojo! Fuga de gas obligó a hacer cierres viales entre La Estrella y Caldas, ¿en qué parte?

Al parecer, un tubo madre de gas se vio afectado, generando una fuga. El incidente no habría derivado en incendios o en personas afectadas.

  • Agentes de tránsito y personal de bomberos debieron cerrar la vía de la zona. FOTO: imagen tomada de redes
    Agentes de tránsito y personal de bomberos debieron cerrar la vía de la zona. FOTO: imagen tomada de redes
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Una delicada emergencia ocurrida al sur del Valle de Aburrá puso a correr a los bomberos del municipio de La Estrella.

Según informaron desde el cuerpo voluntario de bomberos siderenses, una fuga de gas se presentó cerca del mediodía de este sábado 18 de julio.

El incidente se presentó en la carrera 50 con calle 91 Sur, en el sector conocido como El Llanerito, por la vía vieja que conecta con el municipio de Caldas.

Al parecer, un tubo madre de gas se vio afectado, generando una fuga masiva de este material inflamable.

Lea también: Hombre muerto en Sabaneta tras asesinato de su novia había llegado de México hace 15 días

Por fortuna, el incidente no habría derivado en incendios o en personas afectadas.

Los bomberos indicaron que realizaron un cierre perimetral de cerca de 500 metros. Y estaban a la espera de que los funcionarios de EPM llegaran a la zona para cerrar la válvula principal que abastece el sector.

A raíz de la situación, las vías aledañas al sector de las bodegas Stock y El Llanerito se encuentran cerradas, por lo que se pide a la comunidad que se abstenga de circular por el sector.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Donde ocurrió el incidente?
Sobre la carrera 50 con calle 91 Sur, sector de la vía vieja que une La Estrella con Caldas, en la zona de bodegas.
¿El incidente dejó personas heridas?
Hasta el momento los bomberos de La Estrella no reportan personas heridas o fallecidas.
¿Se puede circular por la zona?
No, al momento hay cierres viales por el sector a raíz de la emergencia. Se sugiere tomar como vía alterna la Variante a Caldas.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos