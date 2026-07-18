¡Ojo! Fuga de gas obligó a hacer cierres viales entre La Estrella y Caldas, ¿en qué parte?

Una delicada emergencia ocurrida al sur del Valle de Aburrá puso a correr a los bomberos del municipio de La Estrella.

Según informaron desde el cuerpo voluntario de bomberos siderenses, una fuga de gas se presentó cerca del mediodía de este sábado 18 de julio. El incidente se presentó en la carrera 50 con calle 91 Sur, en el sector conocido como El Llanerito, por la vía vieja que conecta con el municipio de Caldas.

Al parecer, un tubo madre de gas se vio afectado, generando una fuga masiva de este material inflamable. Lea también: Hombre muerto en Sabaneta tras asesinato de su novia había llegado de México hace 15 días Por fortuna, el incidente no habría derivado en incendios o en personas afectadas.

Los bomberos indicaron que realizaron un cierre perimetral de cerca de 500 metros. Y estaban a la espera de que los funcionarios de EPM llegaran a la zona para cerrar la válvula principal que abastece el sector.

A raíz de la situación, las vías aledañas al sector de las bodegas Stock y El Llanerito se encuentran cerradas, por lo que se pide a la comunidad que se abstenga de circular por el sector. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas