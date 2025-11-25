Gobernación de Antioquia pidió de nuevo renuncia de Wilmar Mejía: no asistió al Consejo Superior de la UdeA

Wilmar Mejía, funcionario del Dirección Nacional de Inteligencia involucrado en el entramado de alias “Calarcá”, no se presentó a la sesión del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia que arrancó este martes 25 de noviembre a las 2:10 p.m. Mientras el máximo órgano directivo se reunió, Mejía brilló por su ausencia en un momento en el que su nombre está en el centro de la controversia nacional por una presunta alianza estatal con facciones de las disidencias.

Si bien en un inicio, según informaron desde la Universidad de Antioquia, Mejía había dicho que iba a conectarse de manera virtual, hasta pasadas las 6:40 p.m. no se había unido a la reunión. Ante su inasistencia, la Gobernación de Antioquia dejó constancia en el acta solicitando nuevamente que este renuncie a su cargo como representante del Gobierno en la institución. Le puede interesar: “El pensamiento insurgente es más necesario que nunca” y “demasiado estúpido”: lo que decía Wilmar Mejía, ficha clave del escándalo de alias Calarcá “El Gobierno de Antioquia solicita que el representante del Gobierno nacional se aparte y renuncie a su delegación en esta instancia. La gran perdedora es la Universidad, su comunidad educativa, la confianza y credibilidad. Una cosa son las discusiones sobre presupuesto y finanzas de la Universidad y otra sobre los hechos que refiere el medio de comunicación y las investigaciones que la Fiscalía reveló adelantará”, detalla en el acta la Gobernación.