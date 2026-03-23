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Como algo inédito, Gobierno Nacional y gobernador de Antioquia se pusieron de acuerdo en no permitir paro minero en el Bajo Cauca

Este lunes festivo los manifestantes quemaron dos vehículos en protesta, tras intervención de la Fuerza Pública para evitar nuevo bloqueo vial. Van ocho días de protestas en esta subregión y desde el Mininterior apoyaron la iniciativa del gobernador Andrés Julián Rendón, de no permitir desmanes.

  • El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón (arriba), y el ministro del Interior, Armando Benedetti (abajo), se pusieron de acuerdo para levantar el paro minero en el Bajo Cauca, en medio de los desmanes que estos han generado, como la quema de dos camiones este lunes. FOTOS: CORTESÍA Y EL COLOMBIANO
    El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón (arriba), y el ministro del Interior, Armando Benedetti (abajo), se pusieron de acuerdo para levantar el paro minero en el Bajo Cauca, en medio de los desmanes que estos han generado, como la quema de dos camiones este lunes. FOTOS: CORTESÍA Y EL COLOMBIANO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Unidos por una misma causa. El Gobierno Nacional de Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por primera vez se ponen en sintonía con una misma finalidad: levantar el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba tras ocho días de bloqueos y desmanes.

A través del ministro del Interior, Armando Benedetti, el gobernador cuenta con el apoyo de la Presidencia para tomar medidas contra los bloqueos en la vía a la Costa Atlántica y así evitar afectaciones a la economía nacional, en medio de unas protestas que ya están generando pérdidas millonarias tanto en Caucasia, epicentro de las protestas, como en todo el país.

“Por esto y otros hechos de terror: ataques a la misión médica, confinamientos a la población civil, restricción y bloqueo de vías, quema de vehículos, desabastecimiento de gas en Nechí - producto del paro minero en el Bajo Cauca- se decidió en PMU, con autoridades nacionales y departamentales, el uso legal y legítimo de la fuerza, tras haber agotado las opciones de diálogo”, señaló Rendón a través de sus redes sociales.

Entérese: Manifestantes del paro minero en el Bajo Cauca levantaron bloqueos por tres horas para agilizar la operación retorno

Esto provocó que sobre las 5:00 de la tarde comenzaran los desmanes en Caucasia, puesto que los mineros pretendían retomar el bloqueo a esa hora y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) se los impidió, provocando disturbios. Los manifestantes quemaro dos camiones.

Así mismo, desde la Mesa Minera que está liderando estas protestas indicaron que los acuerdos a los que se habían llegado previamente quedan cancelados, puesto que les incumplieron el acuerdo de que ellos levantaban los bloqueos de 1:00 a 4:00 p.m. para agilizar la operación retorno y después que cerraban la vía dos horas y permitían la circulación la media hora siguiente.

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“En el marco de la mesa de negociación se establecieron acuerdos claros entre el Gobierno Nacional y la Mesa Minera, con la participación de múltiples entidades del orden nacional, territorial y organismos de control. Estos compromisos han sido incumplidos por parte del Gobierno Nacional”, señalaron en un comunicado.

Los mineros iniciaron estas manifestaciones desde el pasado 16 de marzo con el fin de buscar acuerdos con el Gobierno Nacional para que los formalicen y no les realicen más operativos contra la minería ilegal, situación que ha sido los puntos más complejos de estas protestas.

Mientras se llega a unos acuerdos, el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia, algo pocas veces visto durante la administración de Rendón, trabajan de la mano para poder solucionar esta problemática que está generando millonarias pérdidas a todo el país.

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