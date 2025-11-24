“Alias Chulo tiene que salir del consejo directivo de la Universidad de Antioquia”: gobernador de Antioquia por escándalo de “Calarcá”

Que Wilmar de Jesús Mejía, alias Chulo, forme parte del consejo directivo de la Universidad de Antioquia no tiene ningún sentido para el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien pidió que fuera destituido de este cargo luego del escándalo revelado por Noticias Caracol, en el que se le señala de tener vinculación directa con las disidencias de las Farc de Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá.
El mandatario aseguró que la presencia de este representante del gobierno Petro dentro del Alma Mater es un riesgo para la seguridad dentro de la institución.