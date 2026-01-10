Video | “Dios me dio tres señales”: Yeison Jiménez y su cruda confesión sobre sueños de un accidente aéreo

El cantante Yeison Jiménez había confesado, apenas dos semanas antes de morir en un accidente aéreo, que había soñado repetidamente con un siniestro en avión y con su propia muerte.

Aquel testimonio, dado en el programa Se dice de mí de Caracol, toma hoy una dimensión trágica tras la confirmación oficial del accidente ocurrido este sábado 10 de enero de 2026 entre Paipa y Duitama (Boyacá), en el que el artista y otras cinco personas fallecieron cuando la aeronave en la que viajaban se estrelló tras despegar con destino a Medellín, según informó la Aeronáutica Civil.

En contexto: Atención | Murió el cantante Yeison Jiménez tras accidente en una avioneta con destino a Medellín

La transcripción completa de la narración de Jiménez en televisión, sin ediciones, permite reconstruir cómo él mismo relató la serie de sueños y la experiencia traumática que lo marcó profundamente meses atrás:

“Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera, le diera una vuelta. Y cuando él llegaba me decía, uy, patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné, súbete. Esos eran los sueños. Y en uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias. Y era la tercera vez que me soñaba con eso. Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté”, contó el músico.