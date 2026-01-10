x

Video | “Dios me dio tres señales”: Yeison Jiménez y su cruda confesión sobre sueños de un accidente aéreo

Dos semanas antes de morir en un accidente aéreo en Boyacá, el cantante de música popular relató en el programa Se dice de mí que había soñado repetidamente con un siniestro en avión y con su propia muerte, un testimonio que hoy adquiere un peso inquietante tras la confirmación oficial del accidente por parte de la Aeronáutica Civil.

  Yeison Jiménez, uno de los referentes de la música popular colombiana, murió este 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido entre Paipa y Duitama, en Boyacá, mientras se desplazaba para cumplir compromisos de su agenda artística. FOTO cortesía/Captura de video
    Yeison Jiménez, uno de los referentes de la música popular colombiana, murió este 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido entre Paipa y Duitama, en Boyacá, mientras se desplazaba para cumplir compromisos de su agenda artística. FOTO cortesía/Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
10 de enero de 2026
El cantante Yeison Jiménez había confesado, apenas dos semanas antes de morir en un accidente aéreo, que había soñado repetidamente con un siniestro en avión y con su propia muerte.

Aquel testimonio, dado en el programa Se dice de mí de Caracol, toma hoy una dimensión trágica tras la confirmación oficial del accidente ocurrido este sábado 10 de enero de 2026 entre Paipa y Duitama (Boyacá), en el que el artista y otras cinco personas fallecieron cuando la aeronave en la que viajaban se estrelló tras despegar con destino a Medellín, según informó la Aeronáutica Civil.

La transcripción completa de la narración de Jiménez en televisión, sin ediciones, permite reconstruir cómo él mismo relató la serie de sueños y la experiencia traumática que lo marcó profundamente meses atrás:

“Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera, le diera una vuelta. Y cuando él llegaba me decía, uy, patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné, súbete. Esos eran los sueños. Y en uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias. Y era la tercera vez que me soñaba con eso. Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté”, contó el músico.

Y dijo “No las capté”, porque tal y como lo narró, había vivido un episodio real en el que estuvo a punto de perder la vida durante un vuelo que terminó con un aterrizaje de emergencia:

“Fui a unas entrevistas en Medellín, el avión acababa de salir de mantenimiento, entonces ¿por qué desconfiar de un avión que acaba de salir de mantenimiento? Bueno, el avión despega y cuando despega yo siento que algo hace puff, puff y el avión empieza a hacer esto —hizo movimientos inestables con la mano—. No había velocidad, no estábamos subiendo, todos los motores decían bad, bad left, bad right, entonces, el camarógrafo me dice: “Ya está saliendo agua de este motor”... faltaban 10 días para que mi niño naciera... Yo dije, no conocí al niño... Fue muy duro, muy duro”.

Su relato incluyó el momento en que el piloto logró maniobrar la aeronave, sobrevolando la ciudad a baja altura, hasta una pista donde consiguieron aterrizar pese al mal funcionamiento de los motores:

“El avión siempre sobrevoló ahí, entre los edificios de Medellín, y cuando al fin llegamos a la pista, el piloto iba con los motores a full, y cuando aterrizamos, el hombre dijo: “’Jueputa nos salvamos’”.

Jiménez explicó que lo que había fallado era un componente mal ajustado tras el mantenimiento, y que el hecho en general le generó una depresión que lo llevó a terapia psicológica.

“Yo tuve que ir al psicólogo porque estaba todas las noches pensando en eso, veía a las niñas siempre, las veía crecer y yo en el aire... De hecho, esta es la primera vez que lo cuento completo en televisión, yo no quise hablar del tema en ninguna parte”.

La coincidencia entre la premonición que Jiménez compartió públicamente y su muerte en un accidente aéreo ha resonado tanto en redes como en medios.

