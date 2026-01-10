Atención | Murió el cantante Yeison Jiménez tras accidente en una avioneta con destino a Medellín

La Aerocivil informó que este sábado 10 de enero en horas de la tarde se registró un accidente aéreo en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, en Boyacá. Fuentes le confirmaron a EL COLOMBIANO que en la aeronave se encontraba a bordo el cantante de música popular Yeison Jimenéz.
La aeronave transportaba seis personas, entre ellas el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, y había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. Tras el evento, el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate (SAR) de Bogotá reportó la activación de la señal de emergencia (ELT) en la zona del siniestro.
En un inicio, fuentes le confirmaron a EL COLOMBIANO que se estaba indagando si en la avioneta se encontraba abordo el cantante Yeison Jimenéz, luego de realizar las respectivas investigaciones le confirmaron a este diario que sí era uno de los tripulantes.
A través de un comunicado, la Aeronáutica Civil también aseguró que “actualmente, el SAR Bogotá mantiene comunicación directa con la Policía Nacional, cuyos efectivos ya se encuentran en el lugar. De manera simultánea, se adelanta coordinación con el equipo SEI de Paipa y con los organismos de emergencia locales para atender la situación y desarrollar las labores correspondientes”.
Asimismo, confirmó que ya se activó el protocolo oficial de investigación. Mientras tanto, la Aerocivil anunció que entregará “actualizaciones a medida que se disponga de información confirmada por las autoridades competentes”.