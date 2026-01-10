La revancha que no fue: Yeison Jiménez murió cuando se preparaba para volver a llenar El Campín

Yeison Jiménez redefinió la historia de la música regional colombiana, prueba de ello fue ese concierto que ofreció ante un estadio El Campín lleno el pasado 26 de julio de 2025. Fue tal la emoción del artista y del mismo público que era un hecho que ese concierto debía hacerse de nuevo.
Por eso a finales del año pasado, Yeison Jiménez y su equipo anunciaron oficialmente su segundo Estadio El Campín para el 28 de marzo de 2026, para así consolidar un logro sin precedentes, “ser el primer artista de música regional colombiano en llenar en solitario un estadio en Colombia, y ahora regresar para firmar un nuevo capítulo de grandeza”.
La tristeza de sus fanáticos se siente al saber que este show no podrá realizarse, tras la confirmación de su muerte en un accidente aéreo. El artista de 34 años falleció con su mánager, Jefferson Osorio y cuatro ocupantes más como lo confirmó la Gobernación de Boyacá. “El accidente aéreo que cobró la vida de del reconocido cantante Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular colombiana, ocurrió en la tarde del sábado 10 de enero de 2026 en el sector Romita, vía Paipa - Duitama”, dice el comunicado.