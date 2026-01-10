x

La revancha que no fue: Yeison Jiménez murió cuando se preparaba para volver a llenar El Campín

El artista ya había hecho sold out en un primer concierto que se realizó el 26 de julio de 2025 en El Campín, en el que más de 40.000 personas fueron testigos de un espectáculo monumental. Tras el clamor del público el artista programó un segundo show que se iba a realizar en marzo de este año.

  • Yeison Jiménez tenía planeado para marzo de este año llenar de nuevo el estadio El Campín, así como lo hizo en 2025 para seguir siendo referente de la música popular colombiana. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Tendencias

10 de enero de 2026
Yeison Jiménez redefinió la historia de la música regional colombiana, prueba de ello fue ese concierto que ofreció ante un estadio El Campín lleno el pasado 26 de julio de 2025. Fue tal la emoción del artista y del mismo público que era un hecho que ese concierto debía hacerse de nuevo.

Por eso a finales del año pasado, Yeison Jiménez y su equipo anunciaron oficialmente su segundo Estadio El Campín para el 28 de marzo de 2026, para así consolidar un logro sin precedentes, “ser el primer artista de música regional colombiano en llenar en solitario un estadio en Colombia, y ahora regresar para firmar un nuevo capítulo de grandeza”.

Puede leer: Atención | Murió el cantante Yeison Jiménez tras accidente en una avioneta con destino a Medellín

La tristeza de sus fanáticos se siente al saber que este show no podrá realizarse, tras la confirmación de su muerte en un accidente aéreo. El artista de 34 años falleció con su mánager, Jefferson Osorio y cuatro ocupantes más como lo confirmó la Gobernación de Boyacá. “El accidente aéreo que cobró la vida de del reconocido cantante Yeison Jiménez, una de las figuras más representativas de la música popular colombiana, ocurrió en la tarde del sábado 10 de enero de 2026 en el sector Romita, vía Paipa - Duitama”, dice el comunicado.

El gran 2025 de Yeison Jiménez

El 2025 marcó un año excepcional para Yeison Jiménez. Sus canciones encabezaron listados, se convirtieron en himnos populares y reforzaron su posición como uno de los artistas más influyentes y queridos del país. “Con éxitos que superaron récords, giras nacionales completamente agotadas y una conexión emocional única con su público, Yeison vivió un momento de crecimiento histórico, llevando la música regional colombiana a un nivel de impacto nacional sin precedentes”, explicaron desde su equipo de prensa.

Luego siguió su gira internacional llamada World Tour 2025 y en la que recorrió Estados Unidos y Europa, dando cuenta de que su proyección internacional iba por buen camino en su rol de embajador del género ante el mundo.

Puede leer: Yeison Jiménez se descompensó en pleno concierto en el estadio El Campín de Bogotá

En territorio estadounidense la gira culminó con 15 fechas sold out llevadas a cabo durante este 2025, las más recientes realizadas en Orlando (19 de septiembre), Chicago (20 de septiembre), San José (21 de septiembre), New York (3 de octubre) y New Jersey (4 de octubre)”, nos confirmaron en su momento.

Semanas después aterrizó en suelo europeo y paso por Zaragoza, España, el pasado 17 de octubre. Siguió en España en Alicante (18 de octubre), Gran Canarias (19 de octubre), Barcelona (24 de octubre) y de ahí pasó a Italia, concretamente a Milán (25 de octubre - la primera vez de Yeison en tierras italianas) y finalizó en Madrid (26 de octubre), todas las fechas sold out.

En cada uno de estos escenarios tanto de Estados Unidos como de Europa, se vio cómo Yeison Jiménez fue recibido con gran emoción y canciones como Se Acabó o Vete fueron coreadas con efusividad por el público.

Tras ese año único, que también incluyó varias fechas por todo el país, la decisión de volver al Campín fue unánime y estaba contemplada en Promesa Tour: la revancha, un regreso pensado para quienes se quedaron por fuera de ese concierto en el estadio capitalino o también para quienes querían repetir y todo estaba listo para el 28 de marzo de este año.

En las palabras de Yeison Jiménez se notaba la emoción por esta nueva fecha: “Lo que vivimos en el primer Campín fue tan grande, que muchos se quedaron por fuera y otros ni recuerdan cómo terminó la noche. Por eso decidí volver, porque ustedes lo pidieron. Esta vez quiero estar más y vivir una noche que quede marcada para siempre. Invito a todo el país a que llenemos el estadio por segunda vez. Nos vemos el 28 de marzo de 2026 en El Campín. ¡Los amo! La revancha es ahora”, dijo.

Para Blanca Luz Holguín, quien fuera gerente de emisoras musicales de RCN Radio, ahora consultora independiente, Yeison Jiménez era el artista de la nueva ola de música popular y venía desde hacía dos años concentrado en los mercados internacionales, “su sueño era conquistar México y estaba concentrado en ello. Deja un gran vacío a su familia a sus fans y ni hablar de sus colegas que siempre estuvieron a su lado y deja en todos los que fuimos impactados por él una huella memorable. A su familia fortaleza. A sus fans el compromiso de no dejar morir su legado”.

