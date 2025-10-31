El riesgo acecha a varias especies animales en medio de Halloween

El Halloween lo asociamos con alegría porque grandes y chicos asumen a su manera cada uno la celebración, con disfraces, desfiles y fiestas. Sin embargo, esta misma fecha se ha convertido en una amenaza para algunos animales que han resultado estigmatizados por los mitos y muchas veces esto se ve reforzado por producciones cinematográficas.

Ejemplares de serpientes, búhos, lechuzas y murciélagos terminan sacrificados debido a ello en estas fechas, bien porque muchos les otorgan poderes mágicos al incorporarlos en conjuros o porque, basados en relatos religiosos, los consideran maléficos.

Le recomendamos leer: Más que pedir dulces: estos son cinco planes imperdibles de Halloween en Medellín

Por esta razón, la Corporación Autónoma para el Centro de Antioquia (Corantiquia) advirtió sobre la necesidad de cuidarlos y protegerlos durante esta ocasión en especial.

Miguel Aldana, biólogo del convenio de fauna que tiene con la Universidad de Antioquia esta entidad que ejerce como autoridad ambiental en la zona central del departamento, indicó que por ejemplo, lejos de ser portadoras de maldad, las serpientes resultan esenciales para los ecosistemas porque cumplen una función como controladoras de plagas. Algo similar es aplicable para las lechuzas y los búhos.