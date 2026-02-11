Alerta en Antioquia por nuevas inundaciones: riesgo de colapso de puente y dengue en Urabá

El más reciente balance sobre la emergencia invernal en Antioquia, las autoridades indicaron que aunque disminuyó el número de albergues en Urabá, la situación sigue siendo crítica en varios municipios por nuevas alertas de precipitaciones, afectaciones en la infraestructura y riesgos sanitarios derivados de las aguas estancadas.
Según el reporte oficial, los albergues en Urabá pasaron de 24 a 13, debido a que varias familias han comenzado a regresar a sus viviendas y otras optaron por autoalbergarse en casas de familiares. El caso más representativo es Necoclí, uno de los municipios más afectados y donde se declaró la calamidad pública; en este lugar, los refugios se redujeron de 14 a 7.
En medio de la emergencia, la Gobernación ha entregado 16.149 ayudas humanitarias a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y a las alcaldías, entre kits de alimentos, aseo, implementos infantiles y colchonetas.
Además, desde el Batallón Fluvial de Infantería de Marina N.° 16, en Turbo, fueron despachadas 734 ayudas para Murindó y 626 para Vigía del Fuerte, transportadas por vía marítima y fluvial con apoyo de la Armada Nacional. Los suministros cruzarán el golfo de Urabá y luego el río Atrato para llegar a estas poblaciones, también golpeadas por las crecientes.
En territorio, los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, con acompañamiento del Dagran y organismos de socorro, avanzan en la caracterización de las familias afectadas, así como en la evaluación de daños en cultivos e infraestructura. Con esta información se estructurará el Plan de Acción Específico para la Recuperación, que permitirá continuar la atención humanitaria e iniciar inversiones en sectores como infraestructura, educación y servicios públicos.