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Hasta $250 millones por información clave: buscan a cabecillas criminales en el Oriente antioqueño

El gobernador Andrés Julián Rendón anunció la suma tras un consejo de seguridad en Rionegro. “Pirry”, “Bimbo”, “El Loco” y “Fresita”, en la mira.

  • De fondo, una imagen de referencia de un levantamiento de un cuerpo en el Valle de Aburrá. En la miniatura, alias “Pirry”, por quien ofrecen hasta $250 millones. FOTOS EL COLOMBIANO y Análisis Urbano.
    De fondo, una imagen de referencia de un levantamiento de un cuerpo en el Valle de Aburrá. En la miniatura, alias “Pirry”, por quien ofrecen hasta $250 millones. FOTOS EL COLOMBIANO y Análisis Urbano.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Ante los reiterativos casos de homicidio que enlutan a los habitantes de algunos municipios del Oriente antioqueño y cada vez generan más zozobra, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta $250 millones por los principales cabecillas del Clan del Golfo y El Mesa, estructuras criminales que delinquen en esta zona del departamento y a quienes se les atribuyen las muertes violentas.

El monto se confirmó tras un consejo de seguridad que tuvo la participación del mandatario departamental y de varios alcaldes de los municipios de esta subregión.

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Entre los cabecillas más buscados, y por quien ofrecen ese dinero, se destacan alias “Pirry” de El Mesa. Además, por alias “Bimbo” y alias “El Loco”, también perteneciente a este grupo delictivo, y por alias “Fresita” del Clan del Golfo, se ofrece una recompensa de hasta $100 millones.

“Le solicitamos a la Policía Nacional que gestione una activación de circular roja de Interpol por alias Pirry para que este pueda ser capturado, toda vez que se presume, salió del país”, dijo Rendón.

Por su parte, el alcalde de Rionegro Jorge Rivas, precisó: “Agradecemos a toda la Fuerza Pública y a la Fiscalía, por estar prestos a atender ese incremento de homicidios que se presenta no solo en Rionegro sino también en otros municipios del Oriente antioqueño”.

Como medida adicional, la Fiscalía General de la Nación autorizó la creación de una burbuja operacional -así denominada por el gobernador de Antioquia-, que consta de la participación de fiscales y Policía Judicial con el objetivo de reducir el crimen en esta subregión.

Casos recientes de homicidios en el Oriente antioqueño

La racha de violencia en el Oriente antioqueño, en medio de la disputa de estructuras criminales del Valle de Aburrá y dos facciones del Clan del Golfo, sigue en aumento. Desde el pasado domingo 12 de abril se han registrado ocho asesinatos en cuatro municipios de esta subregión, la mayoría relacionados con esta disputa.

Uno de los casos más sonados se presentó en la mañana del martes 14, cuando un hombre fue baleado en el barrio La Playita, de Rionegro, luego de que personas armadas le dispararon y le ocasionaron la muerte en el sitio. La víctima fue identificada como Maicol Yesid Palacio Cano, de 15 años.

A este caso se le suma otro en el mismo municipio, donde otro hombre que estaba en un establecimiento comercial del sector Tres Esquinas, fue asesinado con arma de fuego. Sicarios motorizados le dispararon en varias oportunidades. La víctima fue identificada como David Mateo Giraldo Restrepo, de 24 años, quien tenía anotaciones por microtráfico.

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En el municipio de San Luis hubo otras dos personas asesinadas, aunque ambas en hechos aislados. Una de ellas fue muerta violentamente, mediante el uso de arma blanca, en la vereda La Tebaida, mientras que el segundo caso se presentó en la vereda La Garrucha, en un ataque perpetrado con arma de fuego. Ninguno de estos dos fallecidos fueron identificados.

El Oriente antioqueño, de acuerdo con la Policía Nacional, ha sido una de las subregiones más violentas de este año, pues ha registrado, con corte al 15 de marzo, 54 asesinatos. Incluso hay un aumento, porque en esa fecha del año pasado había 28 casos.

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