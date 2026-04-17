Homicidio y extorsión disparados en 2026: cifras muestran la mayor subida en 10 años

El homicidio intencional y la extorsión están disparados en Colombia. Así lo advierten los datos del Ministerio de Defensa que recogió los hechos referentes al primer trimestre de 2026, que indican que este año se alcanzó el mayor número en los últimos 10 años. Estas son las cifras. El ministerio reportó en su último informe sobre orden público que entre enero y marzo de este año se han presentado 3.391 homicidios (cifras preliminares). Ese número es el más alto registrado desde 2015. Le puede interesar: Ocho homicidios en tres días recrudecen la violencia en el Oriente antioqueño. En ese lapso de tiempo, los casos han evolucionado de la siguiente manera: en 2015, se presentaron 2.971 homicidios; en 2016 hubo 2.949 hechos; en 2017 se contabilizaron 2.830 eventos; en 2018, 3.143; en 2019, 3.067; en 2020, 2.829; en 2021, 3.043; en 2022, 3.274; en 2023, 3.170; en 2024, 3.174, y en 2025, 3.345.

Por otro lado, el comparativo mensual de los homicidios muestra que en enero de 2025 la cifra fue de 1.216, mientras que en 2026 estuvo en 1.190 hechos; entre tanto, en febrero de 2025 hubo 947 y en el mismo mes de 2026, subió a 1.062.

La variación entre las cifras del primer trimestre de 2025 y 2026 fue del 1 %, pues pasó de 3.345 homicidios en 2025 a 3.391 eventos en 2026: lo que refleja un incremento de 46 casos.

Así mismo, la cartera de Defensa en el mismo informe reportó que en el mismo lapso de meses se presentaron 2.914 casos de extorsión (cifras también preliminares). Al igual que con los homicidios, este delito registro la cifra más alta desde 2015.

Las cifras correspondientes a enero, febrero y marzo muestran 1.876 extorsiones en 2015, 1.867 hechos en 2016 y 1.577 eventos en 2017. Así mismo, hubo 1.850 en 2018; 2.451 en 2019; 1.625 en 2020; 1.771 en 2021; 1.819 en 2022; 2.254 en 2023; 2.803 en 2024; 2.733 en 2025, y 2.914 en 2026.