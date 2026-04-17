x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Homicidio y extorsión disparados en 2026: cifras muestran la mayor subida en 10 años

Cifras del Ministerio de Defensa muestran el incremento de esos delitos en 2026 en comparación con las reportadas desde 2016.

  • Desde el primer semestre de 2023 los homicidios se han incrementado en Colombia. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO
    Desde el primer semestre de 2023 los homicidios se han incrementado en Colombia. FOTO ARCHIVO EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El homicidio intencional y la extorsión están disparados en Colombia. Así lo advierten los datos del Ministerio de Defensa que recogió los hechos referentes al primer trimestre de 2026, que indican que este año se alcanzó el mayor número en los últimos 10 años. Estas son las cifras.

El ministerio reportó en su último informe sobre orden público que entre enero y marzo de este año se han presentado 3.391 homicidios (cifras preliminares). Ese número es el más alto registrado desde 2015.

Le puede interesar: Ocho homicidios en tres días recrudecen la violencia en el Oriente antioqueño.

En ese lapso de tiempo, los casos han evolucionado de la siguiente manera: en 2015, se presentaron 2.971 homicidios; en 2016 hubo 2.949 hechos; en 2017 se contabilizaron 2.830 eventos; en 2018, 3.143; en 2019, 3.067; en 2020, 2.829; en 2021, 3.043; en 2022, 3.274; en 2023, 3.170; en 2024, 3.174, y en 2025, 3.345.

Por otro lado, el comparativo mensual de los homicidios muestra que en enero de 2025 la cifra fue de 1.216, mientras que en 2026 estuvo en 1.190 hechos; entre tanto, en febrero de 2025 hubo 947 y en el mismo mes de 2026, subió a 1.062.

InfogrÃ¡fico
Homicidio y extorsión disparados en 2026: cifras muestran la mayor subida en 10 años

La variación entre las cifras del primer trimestre de 2025 y 2026 fue del 1 %, pues pasó de 3.345 homicidios en 2025 a 3.391 eventos en 2026: lo que refleja un incremento de 46 casos.

Así mismo, la cartera de Defensa en el mismo informe reportó que en el mismo lapso de meses se presentaron 2.914 casos de extorsión (cifras también preliminares). Al igual que con los homicidios, este delito registro la cifra más alta desde 2015.

InfogrÃ¡fico
Homicidio y extorsión disparados en 2026: cifras muestran la mayor subida en 10 años

Las cifras correspondientes a enero, febrero y marzo muestran 1.876 extorsiones en 2015, 1.867 hechos en 2016 y 1.577 eventos en 2017. Así mismo, hubo 1.850 en 2018; 2.451 en 2019; 1.625 en 2020; 1.771 en 2021; 1.819 en 2022; 2.254 en 2023; 2.803 en 2024; 2.733 en 2025, y 2.914 en 2026.

En cuento al comparativo mensual entre años, los datos advierten que en enero de 2025 se presentaron 892 casos de extorsión y en enero de 2026 hubo 1.198; en febrero de 2025 la cifra se mantuvo en 892 y en el mismo mes de 2026 subió a 1.100; mientras que para marzo, la cifra de 2025 fue de 949 hechos y la de 2026 fue de 616.

Finalmente, la variación entre los primeros trimestres de ambos años fue del 7 %, debido a que pasó de 2.733 en 2025 a 2.914 en 2026: lo que significa una subido de 181 casos.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos